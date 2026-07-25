باشگاه خبرنگاران جوان - خاک سرخ هرمز که به «گِلَک» نیز شهرت دارد، علاوه بر کاربرد‌های صنعتی، جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ غذایی مردم جزیره دارد. رنگ قرمز این خاک پس از فرآوری، همراه با نمک محلی و ماهی ساردین در تهیه نان سنتی «گلک» استفاده می‌شود و طعمی متفاوت به این غذای بومی می‌بخشد.

نان گلک یکی از شناخته‌شده‌ترین خوراکی‌های محلی هرمز است که گردشگران برای تجربه آن راهی جزیره می‌شوند. رنگ سرخ این نان، حاصل خاک معدنی هرمز است؛ خاکی که در کنار ارزش زمین‌شناسی، به یکی از نماد‌های فرهنگی و خوراکی این جزیره نیز تبدیل شده است.