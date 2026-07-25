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جزیره‌ای که خاک سرخش هم مصرف غذایی دارد + فیلم

در جزیره هرمز، خاک سرخ تنها یک جاذبه طبیعی نیست؛ بلکه بخشی از فرهنگ غذایی مردم جزیره بوده و رنگ قرمز آن در نان محلی «گلک» استفاده می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - خاک سرخ هرمز که به «گِلَک» نیز شهرت دارد، علاوه بر کاربرد‌های صنعتی، جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ غذایی مردم جزیره دارد. رنگ قرمز این خاک پس از فرآوری، همراه با نمک محلی و ماهی ساردین در تهیه نان سنتی «گلک» استفاده می‌شود و طعمی متفاوت به این غذای بومی می‌بخشد.

نان گلک یکی از شناخته‌شده‌ترین خوراکی‌های محلی هرمز است که گردشگران برای تجربه آن راهی جزیره می‌شوند. رنگ سرخ این نان، حاصل خاک معدنی هرمز است؛ خاکی که در کنار ارزش زمین‌شناسی، به یکی از نماد‌های فرهنگی و خوراکی این جزیره نیز تبدیل شده است.

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