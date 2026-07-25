دبیرکل سازمان ملل متحد در اولین سفر خود از سال ۲۰۰۹ وارد پایتخت سوریه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - به گزارش خبرگزاری عربی سوریه (سانا)، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد روز شنبه در اولین سفر یک دبیرکل سازمان ملل متحد به این کشور از سال ۲۰۰۹، وارد دمشق، پایتخت سوریه شد.

اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه در فرودگاه بین‌المللی دمشق از گوترش و هیئت همراه سازمان ملل متحد استقبال کرد.

این اولین سفر یک دبیرکل سازمان ملل متحد به دمشق از زمان سفر بان کی مون، دبیرکل سابق سازمان ملل متحد به پایتخت سوریه در سال ۲۰۰۹ است.

برنامه گوترش شامل مذاکرات رسمی با ابومحمد الجولانی، رئیس‌جمهور موقت سوریه و الشیبانی و همچنین دیدار با نمایندگان جامعه مدنی و نهاد‌های محلی است.

این بازدید همچنین شامل بازدید میدانی برای بازرسی از نیرو‌های ناظر سازمان ملل متحد (UNDOF) مستقر در بلندی‌های جولان اشغالی سوریه، به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای نظارت بر تعهدات تحت توافق آتش‌بس با اسرائیل می‌شود.

منبع: اناتولی

برچسب ها: آنتونیو گوترش ، سازمان ملل
خبرهای مرتبط
صنعا خطاب به فرستاده سازمان ملل: نماینده عربستان هستید؟!
رای‌گیری در سازمان ملل برای برکناری دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی
برکناری رسمی کریم خان از دیوان کیفری بین‌المللی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
برکناری رسمی کریم خان از دیوان کیفری بین‌المللی
ترامپ: هنوز درباره حمله به ایران تصمیم نگرفته‌ام
گزارش وال‌استریت ژورنال از حمله محرمانه بحرین و کویت به ایران
حملۀ ارتش تروریست آمریکا به یک کشتی
حمله ترکیبی یمنی‌ها به عربستان/ انفجارهای شدید جیزان را لرزاند
یک کشتی سعودی در دریای سرخ هدف قرار گرفت
شهردار لندن: نتانیاهو نسل‌کش است؛ اگر به لندن بیاید بازداشتش می‌کنیم
سی‌بی‌اس: ذخایر موشک‌های پیشرفتهٔ آمریکا در جنگ با ایران رو به اتمام است + عکس
نیویورک تایمز: ترامپ با مشاوران خود درباره ایران تشکیل جلسه می‌دهد
هشدار امنیتی جدید سفارت آمریکا در بغداد
آخرین اخبار
ادعای ترامپ: ایران در حال مذاکره با واشنگتن است
فعال شدن آژیر‌های هشدار در ینبع عربستان
سی‌بی‌اس: ذخایر موشک‌های پیشرفتهٔ آمریکا در جنگ با ایران رو به اتمام است + عکس
حمله ترکیبی یمنی‌ها به عربستان/ انفجارهای شدید جیزان را لرزاند
حملۀ ارتش تروریست آمریکا به یک کشتی
برکناری رسمی کریم خان از دیوان کیفری بین‌المللی
ترامپ: هنوز درباره حمله به ایران تصمیم نگرفته‌ام
هشدار امنیتی جدید سفارت آمریکا در بغداد
یک کشتی سعودی در دریای سرخ هدف قرار گرفت
نیویورک تایمز: ترامپ با مشاوران خود درباره ایران تشکیل جلسه می‌دهد
گزارش وال‌استریت ژورنال از حمله محرمانه بحرین و کویت به ایران
شهردار لندن: نتانیاهو نسل‌کش است؛ اگر به لندن بیاید بازداشتش می‌کنیم
تهدید ترامپ به اعمال تعرفه‌های سنگین علیه اتحادیه اروپا
صنعا خطاب به فرستاده سازمان ملل: نماینده عربستان هستید؟!
نگرانی کاخ سفید؛ ایران پیشرفته‌ترین تسلیحات آمریکا را بلعید
سایه بحران سوخت و جنگ بر جمهوری‌خواهان در انتخابات آمریکا
تهدید ترامپ علیه چین و روسیه بر سر فروش سلاح به ایران 
رای‌گیری در سازمان ملل برای برکناری دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی
تحریم‌های جدید واشنگتن علیه ایران
نتانیاهو هفته آینده با ترامپ دیدار می‌کند
مقاومت مالزی در برابر آمریکا: اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسیم
حمله انتحاری در پاکستان جان ۱۵ نفر را گرفت
ترامپ و زلنسکی هفته آینده دیدار می‌کنند
انصارالله: محاصره دریایی صرفا علیه عربستان است
دعوت القسام به قیام سراسری در کرانه باختری
رایزنی لاوروف و عراقچی درباره کاهش تنش‌ها در خلیج فارس
عراق گزارش نیویورک تایمز درباره میانجی‌گری برای آتش‌بس ایران و آمریکا را تکذیب کرد
عمان بر لزوم باز ماندن تنگه هرمز تأکید کرد
بن‌گویر: شهر‌های فلسطینی را مثل بیت‌حانون غزه تخریب کنید
چین از طرف‌های درگیر در دریای سرخ خواست خویشتن‌داری کنند