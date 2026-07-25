دبیرکل سازمان ملل متحد در اولین سفر یک دبیرکل سازمان ملل متحد به سوریه از سال ۲۰۰۹، وارد این کشور شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - به گزارش خبرگزاری عربی سوریه (سانا)، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد روز شنبه در اولین سفر یک دبیرکل سازمان ملل متحد به این کشور از سال ۲۰۰۹، وارد دمشق، پایتخت سوریه شد.

اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه در فرودگاه بین‌المللی دمشق از گوترش و هیئت همراه سازمان ملل متحد استقبال کرد.

این اولین سفر یک دبیرکل سازمان ملل متحد به دمشق از زمان سفر بان کی مون، دبیرکل سابق سازمان ملل متحد به پایتخت سوریه در سال ۲۰۰۹ است.

گوترش اولین دبیرکل سازمان ملل خواهد بود که از زمان جنگ داخلی سوریه در سال ۲۰۱۱ به این کشور سفر می‌کند.

برنامه گوترش شامل مذاکرات رسمی با ابومحمد الجولانی، رئیس‌جمهور موقت سوریه و الشیبانی و همچنین دیدار با نمایندگان جامعه مدنی و نهاد‌های محلی است.

این بازدید همچنین شامل بازدید میدانی برای بازرسی از نیرو‌های ناظر سازمان ملل متحد (UNDOF) مستقر در بلندی‌های جولان اشغالی سوریه، به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای نظارت بر تعهدات تحت توافق آتش‌بس با اسرائیل می‌شود.

منبع: اناتولی

برچسب ها: آنتونیو گوترش ، سازمان ملل
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