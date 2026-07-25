مدیرکل امور روستایی استانداری فارس گفت: روستاها زمانی پایدار می‌مانند که اقتصادشان تقویت شود و امروز رویکرد مدیریت روستایی حرکت به سمت روستاهای اقتصادمحور است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین آرگیو در نشست با دهیاران و اعضای شورا‌های اسلامی شهرستان استهبان با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در توسعه روستا‌ها اظهار داشت: روستا‌های ما زمانی پایدار خواهند ماند که اقتصاد آنها تقویت شود و امروز رویکرد ما حرکت به سمت «روستا‌های اقتصادمحور» است.

او با بیان اینکه اقتصاد روستا تنها به کشاورزی محدود نمی‌شود، افزود: توسعه صنایع تبدیلی، تکمیل زنجیره تولید، ایجاد کارگاه‌های تولیدی، رونق صنایع دستی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری روستایی از مهم‌ترین محور‌هایی است که می‌تواند به افزایش درآمد و اشتغال در روستا‌ها منجر شود.

مدیرکل امور روستایی و شورا‌های استانداری فارس با اعلام حمایت از ایده‌های نوآورانه و استارتاپ‌های روستایی گفت: هر دهیاری که طرح اقتصادی منسجم، کارشناسی‌شده و آماده اجرا ارائه کند، از حمایت دفتر امور روستایی برخوردار خواهد شد و برای اجرای این طرح‌ها تسهیلات ارزان‌قیمت پیش‌بینی شده است.

او، همچنین ظرفیت شرکت‌های تعاونی دهیاری‌ها را یکی از ابزار‌های مهم توسعه اقتصادی روستا‌ها دانست و افزود: تشکیل تعاونی‌های دهیاری در سطح بخش‌ها و ایجاد اتحادیه‌های مرتبط می‌تواند زمینه اجرای پروژه‌ها، توسعه خدمات و بهره‌گیری از امکانات و ماشین‌آلات را برای مدیریت روستایی فراهم کند.

در پایان این نشست، آرگیو با تأکید بر نقش دهیاران و شورا‌های اسلامی در تحقق توسعه اقتصادی روستاها، خواستار شناسایی ظرفیت‌های بومی، تدوین طرح‌های درآمدزا و استفاده حداکثری از فرصت‌های حمایتی شد و خاطرنشان کرد: دفتر امور روستایی و شورا‌های استانداری فارس با رویکردی حمایتی، از طرح‌های اقتصادی دارای توجیه فنی و اقتصادی پشتیبانی خواهد کرد تا زمینه ایجاد اشتغال، افزایش درآمد پایدار و ارتقای کیفیت زندگی در روستا‌های استان بیش از پیش فراهم شود.

منبع: استانداری فارس

برچسب ها: استانداری فارس ، امور روستایی ، اقتصاد ، روستاها
خبرهای مرتبط
ایجاد ۱۲ هزار شغل پایدار روستایی در فارس
در دولت سیزدهم محقق شد؛
پرداخت بیش از ۱۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان عوارض آلایندگی به خوزستان
گیلان/
روستاها ؛ کانون های مهم اقتصادی کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
سه هزار دانشجوی فارس در مسیر اربعین حسینی
نجوای زائران در حرم رضوی برای «رهبر شهید»/وداعی ناتمام با مردی که در دل‌ها زنده است + فیلم
وصول ۷ هزار و ۹۸ میلیارد تومان درآمد عمومی در فارس
از پل فسا تا پلیس‌راه بوشهر؛ ۹ موکب در خدمت زائران اربعین
خدمت‌رسانی همزمان شهرداری شیراز در مسیر اربعین حسینی و کربلای معلی با اعزام ۶۰۰ نیروی اجرایی و امدادی
خط ۳ مترو شیراز؛ کلید کاهش ترافیک در شمال‌غرب کلان‌شهر
کشت نخستین ارزن‌های ماهور و صدرا در سروستان با هدف افزایش بهره‌وری آب
سایه‌سار همدلی بر فراز شبکه برق جنوب/ تجلی روحیه مقاومت مردم فارس و بوشهر در گرمای تابستان
آخرین اخبار
سایه‌سار همدلی بر فراز شبکه برق جنوب/ تجلی روحیه مقاومت مردم فارس و بوشهر در گرمای تابستان
خط ۳ مترو شیراز؛ کلید کاهش ترافیک در شمال‌غرب کلان‌شهر
کشت نخستین ارزن‌های ماهور و صدرا در سروستان با هدف افزایش بهره‌وری آب
از پل فسا تا پلیس‌راه بوشهر؛ ۹ موکب در خدمت زائران اربعین
خدمت‌رسانی همزمان شهرداری شیراز در مسیر اربعین حسینی و کربلای معلی با اعزام ۶۰۰ نیروی اجرایی و امدادی
نجوای زائران در حرم رضوی برای «رهبر شهید»/وداعی ناتمام با مردی که در دل‌ها زنده است + فیلم
وصول ۷ هزار و ۹۸ میلیارد تومان درآمد عمومی در فارس
سه هزار دانشجوی فارس در مسیر اربعین حسینی
قهرمانان واقعی ملت، شهدا و خانواده‌های مقاوم آنان هستند
ارائه خدمات به ۱۲۶ هزار فرد دارای معلولیت و حمایت از ۱۱۷ هزار مستمری‌بگیر در فارس
کاهش نرخ بلیت پرواز‌های اربعین در مسیر شیراز–نجف به ۱۲ میلیون تومان
توسعه روستاها؛ راهکاری برای ماندگاری جمعیت و کاهش مهاجرت
محل شهادت ۲۱ نفر در لامرد در مسیر ثبت ملی قرار گرفت
تأکید امام جمعه شیراز بر حفظ وحدت ملی در محور ولایت فقیه
هشدار زرد هواشناسی برای فارس/بارش‌های تابستانه از امروز آغاز می‌شود
اعزام ناوگان اتوبوسرانی شیراز به محور شلمچه برای خدمت‌رسانی به زوار اربعین حسینی (ع)
فاز نخست بزرگ‌ترین بوستان خاورمیانه در شیراز افتتاح می‌شود/ باغ‌بش پس از سال‌ها به روی مردم شیراز گشوده می‌شود
شیراز با روایت تازه‌ای از فرهنگ ایرانی به جهان معرفی می‌شود