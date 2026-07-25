باشگاه خبرنگاران جوان - حسین آرگیو در نشست با دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی شهرستان استهبان با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در توسعه روستاها اظهار داشت: روستاهای ما زمانی پایدار خواهند ماند که اقتصاد آنها تقویت شود و امروز رویکرد ما حرکت به سمت «روستاهای اقتصادمحور» است.
او با بیان اینکه اقتصاد روستا تنها به کشاورزی محدود نمیشود، افزود: توسعه صنایع تبدیلی، تکمیل زنجیره تولید، ایجاد کارگاههای تولیدی، رونق صنایع دستی و بهرهگیری از ظرفیتهای گردشگری روستایی از مهمترین محورهایی است که میتواند به افزایش درآمد و اشتغال در روستاها منجر شود.
مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری فارس با اعلام حمایت از ایدههای نوآورانه و استارتاپهای روستایی گفت: هر دهیاری که طرح اقتصادی منسجم، کارشناسیشده و آماده اجرا ارائه کند، از حمایت دفتر امور روستایی برخوردار خواهد شد و برای اجرای این طرحها تسهیلات ارزانقیمت پیشبینی شده است.
او، همچنین ظرفیت شرکتهای تعاونی دهیاریها را یکی از ابزارهای مهم توسعه اقتصادی روستاها دانست و افزود: تشکیل تعاونیهای دهیاری در سطح بخشها و ایجاد اتحادیههای مرتبط میتواند زمینه اجرای پروژهها، توسعه خدمات و بهرهگیری از امکانات و ماشینآلات را برای مدیریت روستایی فراهم کند.
در پایان این نشست، آرگیو با تأکید بر نقش دهیاران و شوراهای اسلامی در تحقق توسعه اقتصادی روستاها، خواستار شناسایی ظرفیتهای بومی، تدوین طرحهای درآمدزا و استفاده حداکثری از فرصتهای حمایتی شد و خاطرنشان کرد: دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری فارس با رویکردی حمایتی، از طرحهای اقتصادی دارای توجیه فنی و اقتصادی پشتیبانی خواهد کرد تا زمینه ایجاد اشتغال، افزایش درآمد پایدار و ارتقای کیفیت زندگی در روستاهای استان بیش از پیش فراهم شود.
منبع: استانداری فارس