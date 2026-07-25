مدیرعامل شرکت توانیر گفت: از ساعت ۱۰ صبح امروز، برق تمامی صنایع دارای حتی یک دستگاه ماینر غیرمجاز به مدت یک هفته قطع خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد اله‌داد در نشست مدیریت بار تابستان با اشاره به پیش‌بینی‌های هواشناسی و ارزیابی‌های مرکز مدیریت شبکه برق کشور، اظهار کرد: بر اساس برآوردها، روزهای ابتدایی هفته پیش‌رو، اوج بار شبکه برق خواهد بود؛ از این رو انتظار می‌رود تمامی برنامه‌های ابلاغی با دقت و بدون هیچ‌گونه وقفه اجرا شود تا شرایط تأمین برق کشور با نظم و پایداری بیشتری مدیریت شود.

لزوم حضور میدانی مدیران و نظارت مستمر بر شبکه

وی با تأکید بر ضرورت حضور مستمر مدیران عامل شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع در محل کار و مراکز دیسپاچینگ افزود: در شرایط حساس کنونی، نظارت میدانی، مراقبت مستمر و اطلاع‌رسانی دقیق به مردم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و همه مدیران باید با حداکثر توان در میدان مدیریت شبکه حضور داشته باشند.

قطع برق صنایع دارای ماینر غیرمجاز از ساعت ۱۰ صبح امروز

مدیرعامل توانیر با اشاره به تصمیمات دولت برای مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز گفت: مطابق مصوبات ابلاغ‌شده، هر واحد صنعتی که حتی یک دستگاه ماینر غیرمجاز در آن کشف شود، برق آن مجموعه به مدت یک هفته قطع خواهد شد و این موضوع از ساعت ۱۰ صبح امروز اجرایی می‌شود.

اله‌داد با بیان اینکه فهرست نزدیک به ۴۰۰ واحد صنعتی مشمول این مصوبه استخراج شده است، تصریح کرد: برخورد با برق‌دزدی و استخراج غیرمجاز رمزارز بدون هیچ‌گونه اغماض انجام خواهد شد و اطلاع‌رسانی این اقدامات نیز باید به‌صورت گسترده در سطح استان‌ها انجام شود.

تکمیل پروژه‌های حیاتی برای پایداری شبکه

وی از پیشرفت مناسب پروژه‌های توسعه شبکه انتقال و توزیع برق خبر داد و گفت: بخش عمده پروژه‌های حیاتی صنعت برق به مدار آمده و پروژه‌های باقی‌مانده نیز باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل شوند تا آثار آن در پایداری شبکه تابستان امسال نمایان شود.

توسعه مولدهای مقیاس کوچک و ضرورت اتصال فوری نیروگاه‌های خورشیدی

مدیرعامل توانیر همچنین با اشاره به توسعه مولدهای مقیاس کوچک و نیروگاه‌های خورشیدی اظهار کرد: با وجود خسارت‌های واردشده در شرایط جنگ، ظرفیت قابل توجهی از مولدهای مقیاس کوچک وارد مدار شده است و هر نیروگاه خورشیدی که آماده بهره‌برداری باشد باید بدون تأخیر به شبکه متصل شود.

تغییر برنامه مدیریت مصرف در شهرک‌های صنعتی

اله‌داد درباره مصوبات جدید مدیریت مصرف در بخش صنعت نیز گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، محدودیت مصرف برق ۴۸ شهرک صنعتی از دو روز به یک روز در هفته کاهش یافته است تا امکان تأمین برق بیشتر برای واحدهای تولیدی فراهم شود؛ صنایع انرژی‌بر نیز همچون گذشته موظف به تأمین برق مورد نیاز خود هستند.

خاموشی‌های خانگی با اطلاع‌رسانی و حداکثر دو ساعت

وی با اشاره به برنامه‌های مدیریت مصرف در بخش خانگی افزود: مطابق تصمیمات اتخاذشده، خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده در بخش خانگی در سراسر کشور حداکثر دو ساعت خواهد بود و اجرای این برنامه با اطلاع‌رسانی قبلی انجام می‌شود؛ البته در مناطق جنوبی و جنگ‌زده، تأمین برق با ملاحظات ویژه دنبال خواهد شد.

تشدید برخورد با انشعاب‌های غیرمجاز

مدیرعامل توانیر در ادامه بر تشدید برخورد با انشعاب‌های غیرمجاز تأکید کرد و گفت: علاوه بر استمرار جمع‌آوری انشعاب‌های غیرمجاز، ساماندهی دستفروشان و واحدهای سیار که به‌صورت غیرمجاز از شبکه برق استفاده می‌کنند نیز باید با راهکارهای اجرایی مناسب دنبال شود تا ضمن حفظ منظر شهری، از ترویج برق‌دزدی جلوگیری شود.

ارزیابی عملکرد شرکت‌های توزیع در مدیریت رشد بار

اله‌داد در پایان خواستار ارزیابی دقیق عملکرد شرکت‌های توزیع در مدیریت رشد بار شد و تأکید کرد: عملکرد همه شرکت‌ها در کنترل رشد مصرف برق تا پایان تیرماه بررسی خواهد شد و شرکت‌هایی که از برنامه‌های مدیریت بار عقب مانده‌اند باید در ماه‌های مرداد و شهریور با اقدامات جبرانی، شرایط را بهبود بخشند.

منبع: توانیر