نایب رییس کنفدراسیون رولبال آسیا گفت: در انتخابات فدراسیون اسکیت شاهد دموکراسی کامل ورزشی بودیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجید هنرجو رییس اسبق فدراسیون اسکیت به شرایط این روز‌های فدراسیون و انتخابات اخیر آن اشاره کرد و اظهار داشت: انتخاب حسین خیری‌نیا، انتخابی هوشمندانه و مبتنی بر شایسته‌سالاری بود. او فردی است که از دل جامعه اسکیت برخاسته و سال‌ها تجربه و تخصص در این رشته دارد. این ویژگی‌ها باعث می‌شود که او به خوبی نیازها، دغدغه‌ها و ظرفیت‌های اسکیت را بشناسد و بتواند با برنامه‌ریزی دقیق، گام‌های مؤثری در جهت توسعه این رشته بردارد. حضور او بر مسند ریاست، امید‌ها را برای پیشرفت اسکیت ایران دو چندان کرده است.

وی ادامه داد: حضور مریم بخشی که از مدیران ورزشی است هم تنور رقابت‌های انتخاباتی را داغ کرد و نشان داد که بانوان ایرانی، توانایی و جسارت حضور در عالی‌ترین سطوح مدیریتی ورزش را دارند. وی با حضور خود در این عرصه، ثابت کرد که بانوان، همپای مردان می‌توانند در تصمیم‌سازی‌های کلان ورزشی نقش‌آفرینی کنند. تعداد آرایی که وی کسب کرد نشان داد از سوی مجمع با استقبال مواجه شده، اما آنچه رقم خورد نشان داد دموکراسی در ورزش حرف اول و آخر را می‌زند. این همان نکته‌ای است که احمد دنیامالی به عنوان وزیر ورزش و جوانان بار‌ها به آن تاکید داشته و در این مجمع دیدیم انتخابات به شکلی سالم برگزار و به پایان رسید.

هنرجو در واکنش به ظرفیت‌های اسکیت ایران برای موفقیت گفت: اسکیت ما ظرفیت‌های بی‌نظیری در رشته‌های مختلف دارد. ما در رشته‌های سرعت، رولبال، فری‌استایل و دیگر رشته‌ها، استعداد‌های درخشانی داریم که با برنامه‌ریزی و حمایت صحیح، می‌توانند روی سکو‌های جهانی و آسیایی قرار بگیرند، اما این مهم نیازمند کار جدی، تلاش مضاعف و سرمایه‌گذاری هدفمند است. ما باید از تمامی ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم و با شناسایی استعداد‌های جدید، آینده‌ای روشن برای اسکیت ایران ترسیم کنیم.

رییس اسبق فدراسیون اسکیت تصریح کرد: خوشبختانه در حال حاضر حمایت‌های خوبی از ورزش و ورزشکاران صورت می‌گیرد و وزیر ورزش نیز دستور داده که همه مسئولان با قدرت بیشتری کار و تلاش کنند. این رویکرد، امیدوار کننده است و باید به عنوان سرلوحه کار همه قرار گیرد. اما برای رسیدن به موفقیت‌های پایدار، نیازمند خرد جمعی، همدلی و تلاش بیشتر همه اعضای خانواده اسکیت هستیم و تنها در سایه همکاری و وفاق، می‌توانیم به اهداف والای خود دست یابیم.

نایب رییس کنفدراسیون رولبال آسیا تاکید کرد: انتخابات اخیر فدراسیون اسکیت، نقطه عطفی در تاریخ این رشته بود. با انتخاب حسین خیری‌نیا و حضور پرشور بانوانی همچون مریم بخشی، افق‌های جدیدی پیش روی اسکیت ایران گشوده شده است. اکنون زمان آن فرارسیده که با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها و حمایت‌های موجود، گام‌های بلندی در جهت اعتلای اسکیت ایران در عرصه‌های ملی و بین‌المللی برداشته شود. وزارت ورزش از فردی که مورد تایید مجمع باشد حمایت خواهد کرد. وزیر ورزش و جوانان به دنبال آن است تا با رعایت همه موارد قانونی و شناختی که از حوزه ورزش دارد، مسیر را برای موفقیت هموار کرده و امور را به شکلی پیش ببرد که پرچم کشورمان در رویداد‌های مختلف به اهتزاز درآمده و شاهد افتخارآفرینی قهرمانان کشورمان باشیم.

وی گفت: اسکیت رشته‌های متعددی از جمله اسکیت برد، سرعت، اینلاین فری استایل، اینلاین هاکی، رولر فری استایل، هنری (نمایشی)، آلپاین و رولبال دارد که در این میان باید به برد به دلیل حضور در المپیک توجه ویژه‌ای داشت. ما باید زیرساخت‌های ورزشی را به گونه‌ای در اختیار داشته باشیم که ورزش ما را تقویت کرده و در مسیر موفقیت قرار دهد تا در سایه حمایت‌های وزارت ورزش، دانش کادر فنی و تلاش قهرمانان کشورمان به سکو‌های آسیا و جهان دست یابیم.