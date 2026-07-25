مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرمشهر از توزیع ۵ هزار و ۲۸۲ تن انواع کود کشاورزی در سال زراعی گذشته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرمشهر از توزیع ۵ هزار و ۲۸۲ تن انواع کود کشاورزی در سال زراعی گذشته خبر داد و این اقدام را گامی مهم در راستای افزایش تولید و ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی عنوان کرد. 

حسن دشتی‌نژاد با اعلام این خبر اظهار کرد: در سال زراعی گذشته، مجموعاً ۵۲۸۲ تن کود شیمیایی شامل ۴ هزار و ۹۰۰ تن کود اوره، ۳۰۰ تن کود فسفات و ۸۲ تن کود پتاس میان بهره‌برداران و کشاورزان شهرستان خرمشهر توزیع شده است. 

وی افزود: تأمین و توزیع به‌موقع نهاده‌های کشاورزی، نقش مهمی در افزایش بهره‌وری مزارع، بهبود حاصلخیزی خاک و ارتقای کیفیت محصولات تولیدی دارد و جهاد کشاورزی با برنامه‌ریزی مستمر، تلاش می‌کند نیاز کشاورزان را در زمان مناسب تأمین کند. 

مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر تأکید کرد: حمایت از تولیدکنندگان و تأمین نهاده‌های اساسی، از اولویت‌های این مدیریت برای توسعه پایدار بخش کشاورزی و تقویت امنیت غذایی منطقه است.

 

 

برچسب ها: کود ، کشاورزی ، خوزستان
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