مسابقه سوارکاری بومی در ییلاق چاره سو بخش اسالم با حضور و استقبال پرشور مردم برگزار شد.‌

باشگاه خبرنگاران جوان - یک دوره مسابقه سوارکاری در ییلاق چارسو بخش اسالم این شهرستان با حضور سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان تالش، همت و تلاش اعضای هیأت سوارکاری بخش اسالم و استقبال گسترده علاقه‌مندان به این رشته ورزشی برگزار شد.

این مسابقات در دو رده برگزار گردیدو سوارکاران توانمندی‌های خود را در فضایی پرشور به نمایش گذاشتند.

در پایان این رقابت‌ها، از نفرات اول تا سوم هر رده با اهدای لوح تقدیر، مدال و جوایز  تقدیر به عمل آمد.

برگزاری این مسابقات نقش مؤثری در حفظ و ترویج ورزش سوارکاری بومی، ایجاد نشاط اجتماعی و پاسداشت فرهنگ اصیل منطقه داشت.

برچسب ها: سوار کاری ، ورزش
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