باشگاه خبرنگاران جوان - حسن هانی‌زاده، کارشناس سیاسی در پاسخ به این سوال که حضور مشتاقان اربعین در روز‌هایی که دشمن در حال تلاش برای تضعیف روحیه جامعه است، چه پیامد‌های سیاسی - اجتماعی دارد؟ گفت: اربعین و ارتباط عاطفی و اعتقادی دو ملت ایران و عراق با محوریت امام حسین (ع) یک پدیده تاریخی در مناسبات بین‌المللی تلقی می‌شود.

هانی‌زاده ادامه داد: این پدیده فراتر از مناسبات دو دولت است. اکنون شرایط به گونه‌ای رقم زده شده که دو کشور زمانی در طول هشت سال با هم در تقابل بودند، در اربعین حسینی دو ملت ایران و عراق در یک مکان تجمع می‌کنند. در واقع، حدود ۲۰ میلیون نفر از سراسر جهان برای بزرگداشت اربعین امام حسین (ع) تجمع می‌کنند.

این کارشناس سیاسی با بیان اینکه حضور میلیونی زائران در اربعین حسینی موجب شده که موسسات و اندیشمندان غربی درصدد یافتن تاثیرات این حضور میلیونی باشند، افزود: به‌گونه‌ای که طبق برآورد‌ها سال گذشته ۲۴ میلیون نفر در شرایط خاص تهدیدات و ناامنی‌های منطقه‌ای به عراق آمده بودند.

وی خاطرنشان کرد: به‌نظر می‌رسد تهدیدات اخیر آمریکایی‌ها در بمباران گذرگاه مرزی شلمچه بخاطر وحشت از حضور میلیونی مردم در روز اربعین است. ما شاهد بودیم در مراسم تشییع رهبر انقلاب در عراق نیز ۱۰ میلیون نفر حضور داشتند. این حضور نشان‌دهنده وجود رگه‌های ارتباطی ایران و عراق است، که می‌تواند جبهه گسترده‌ای علیه هژمونی قدرت‌های استکباری ایجاد کند. وجود چنین پدیده‌ای فراتر از مناسبات دو دولت خواهد بود.