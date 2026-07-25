باشگاه خبرنگاران جوان - مناسبت هفته بهزیستی، مختار عباسی فرماندار فرمانداری ویژه لارستان با علیرضا بال افکن رییس اداره بهزیستی شهرستان و کارمندان این اداره دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

مختار عباسی فرماندار لارستان گفت: خدمت رسانی به جامعه هدف را بیشتر کنید و با خدمت بی منت و مشاوره و مددکاری به موقع، التیامی بر درد جامعه هدف باشید.

او اظهار داشت: حوزه اجتماعی حوزه بسیار پر دردسری است و می‌دانیم که چقدر کار شما سخت است.

فرماندار فرمانداری ویژه لارستان با بیان اینکه خدمت‌رسانی به اقشار آسیب‌پذیر، کاری خداپسندانه و انسانی است، افزود: صبر و حوصله و نیز تکریم مددجویان جزء وظایف ذاتی پرسنل خدوم بهزیستی است که این امر به خوبی انجام می‌پذیرد.

رییس اداره بهزیستی لارستان نیز گفت: اداره بهزیستی بعنوان متولی اصلی امورات توان یابان وجامعه هدف، همواره با نگاه ویژه و پیگیری مداوم برای رفع مشکلات اجتماعی و معیشتی مددجویان گام برمی دارد و تقاضامندیم که در راه خدمت به هم نوعان و اقشار آسیب پذیر، خیرین عزیز و کلیه دستگاه‌های اجرایی شهرستان، یاری رسان بهزیستی باشند.

علیرضا بال افکن در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ۴۵۰۰ نفر توان خواه در حوزه توانبخشی، ۵۰۰ زن سرپرست خانوار تحت پوشش حوزه زنان امور اجتماعی و ۹۰ خانواده چند قلو تحت پوشش حوزه معاونت سلامت اجتماعی اداره بهزیستی لارستان هستند.

او ادامه داد: جهت حمایت از طرح جوانی جمعیت، اداره بهزیستی، خانواده دو قلو به بالا را تا شش سال تحت پوشش خود قرار می‌دهد تا این عزیزان از خدماتی همچون مستمری ماهیانه، کمک هزینه ساخت مسکن و تسهیلات اشتغال زایی و ودیعه مسکن استفاده کنند.

رئیس اداره بهزیستی لارستان با بیان اینکه هم اکنون ۱۱۰ واحد مسکن برای افراد تحت پوشش بهزیستی در کل شهرستان در حال احداث است، گفت: ۱۴ واحد مسکن نیز برای خانواده‌های دارای ۲ فرزند معلول به بالا فاقد مسکن در تنگ اسد شهر لار با مشارکت دولت، بنیاد نیک اندیشان هاشمی و آورده خود مددجو در حال ساخت است که ۹۷ در صد پیشرفت فیزیکی را به همراه دارد و در شرف بهره برداری است.

بال افکن این را هم گفت: در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۲۴۰ میلیارد ریال در قالب تسهیلات اشتغال زایی بصورت قرض الحسنه جهت اشتغال پایدار به ۱۳۰ مددجو پرداخت شد.

او اضافه کرد: امسال ۳۲ میلیارد ریال از محل اعتبارات تملک سرمایه‌ای سازمان بهزیستی کشور جهت تجهیزات فیزیوتراپی و شنوایی سنجی به مرکز جامع توانبخشی هاشمی لارستان اختصاص یافت.

منبع: فرمانداری لارستان