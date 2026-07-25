باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

نکات مهمی که برای ازدواج باید به آن توجه کنید + فیلم

مشاور خانواده در خصوص ازدواج نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید عزیزی، مشاور خانواده با حضور در برنامه سلام تهران در مورد ازدواج توضیحاتی بیان کرد.

 

 

 

مطالب مرتبط
نکات مهمی که برای ازدواج باید به آن توجه کنید + فیلم
young journalists club

 تفاوت شخصیتی در ازدواج مهم‌تر از تفاوت سنی است + فیلم

نکات مهمی که برای ازدواج باید به آن توجه کنید + فیلم
young journalists club

بعد از شکست عاطفی چگونه جان سالم به در ببریم؟

نکات مهمی که برای ازدواج باید به آن توجه کنید + فیلم
young journalists club

حد و مرز صداقت پیش از ازدواج

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
اسرائیل اینترنشنال رسانه نیست، شکنجه‌گاه است! + فیلم
۹۶۶

اسرائیل اینترنشنال رسانه نیست، شکنجه‌گاه است! + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
حقوق نیرو‌های شرکتی در صورت تبدیل وضعیت کاهش می‌یابد + فیلم
۸۱۶

حقوق نیرو‌های شرکتی در صورت تبدیل وضعیت کاهش می‌یابد + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
از شوک قیمت‌ها در بازار جهانی نفت تا توهم استقلال آمریکا از تنگه هرمز! + فیلم
۵۵۳

از شوک قیمت‌ها در بازار جهانی نفت تا توهم استقلال آمریکا از تنگه هرمز! + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
 فروریختن سپر دفاعی آمریکا + فیلم
۵۴۸

 فروریختن سپر دفاعی آمریکا + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
راز نهفته در نام عسلویه و پیوند با خلیج فارس + فیلم
۵۱۵

راز نهفته در نام عسلویه و پیوند با خلیج فارس + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha