امروز شنبه سه مرداد ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۸۴ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امروز شنبه سه  مرداد ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۸۴ میلیون تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۸ میلیون و ۳۵۲ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛

محصول  نرخ
سکه طرح جدید  ۱۸۴ میلیون تومان
سکه طرح قدیم ۱۸۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۹۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
سکه گرمی ۲۷ میلیون تومان
طلای ۱۸ عیار ۱۸ میلیون و ۳۵۲ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار ۲۴ میلیون و ۴۶۷ هزار تومان

 

برچسب ها: قیمت سکه ، قیمت طلا
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