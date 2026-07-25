باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امروز شنبه سه مرداد ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۸۴ میلیون تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۸ میلیون و ۳۵۲ هزار تومان معامله می‌شود.

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