کاروان خدام‌الحسین (ع) شهرداری منطقه ۱۸ با بدرقه شهردار و مدیران منطقه، از دروازه قرآن ساختمان جدید شهرداری عازم نقطه صفر مرزی مهران شد تا برای دومین سال متوالی به زائران اربعین حسینی خدمت‌رسانی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۸، آیین بدرقه کاروان خدام‌الحسین (ع) با حضور رضا محمدی، شهردار منطقه، مدیران و جمعی از کارکنان در ساختمان جدید شهرداری برگزار شد. این مراسم معنوی با سخنرانی یکی از شخصیت‌های مذهبی و مرثیه‌سرایی مداحان اهل‌بیت (ع) همراه بود و یاد و خاطره حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش گرامی داشته شد.

رضا محمدی، شهردار منطقه ۱۸، در این مراسم خدمت به زائران سیدالشهدا (ع) را توفیقی الهی دانست و گفت: افتخار نوکری زائران حسینی، نعمتی ارزشمند و فرصتی برای کسب توشه‌ای ماندگار است.

خوشبختانه کاروان خدام‌الحسین (ع) شهرداری منطقه ۱۸ برای دومین سال پیاپی توفیق خدمت به زائران اربعین را به دست آورده و این خدمت بی‌منت، باقیات‌الصالحاتی ارزشمند خواهد بود.

بر اساس این گزارش، کاروان اعزامی شهرداری منطقه ۱۸ پس از بدرقه از ساختمان جدید شهرداری، از سوم تا شانزدهم مردادماه با ۲۰۰ نیروی کارگری و ۱۵ دستگاه ماشین‌آلات سبک و سنگین در مسیر پل زائر تا پل اربعین شهر مهران مستقر خواهد شد و به ارائه خدمات شهری و پشتیبانی از زائران اربعین حسینی خواهد پرداخت.

برچسب ها: اربعین ، شهرداری
خبرهای مرتبط
معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران:
اربعین امسال، اربعین خونخواهی و سپاسگزاری است
توکلی‌زاده: خون رهبر شهید، نقاب‌ها را از چهره دشمن برداشت
استاندار تهران:
پایتخت برای پشتیبانی از زائران مسیر مهران پای کار است
بهشت زهرا (س) برای چهارمین سال متولی امور متوفیان اربعین شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
فرجام شوهرکشی عروس ۱۵ ساله
دارندگان سند تک‌برگ زرد بخوانند؛ آیا باید سند خود را تعویض کنند؟
گردن‌کلفت‌ها جای پارک را به مردم می‌فروشند
وقتی کارگاه ساختمانی به خیابان می‌رسد؛ گلایه شهروندان از پروژه‌های ساختمانی تهرانسر
دیه و ۸ سال حبس؛ مجازات مرد دخترکش
انتقام زن همسایه با طراحی سرقت ۴۵ میلیارد ریالی از منزل دوستش
هشدار ایمنی به بیمارستان ضیائیان/ پیشنهاد ایجاد ۳ ظرفیت جدید آرامستان در تهران
بهره برداری از ۷ گلوگاه عمرانی و ترافیکی تهران در ۲۰ روز
جزئیات سامانه «یکپارچه و سکومحور» خدمات غیرحضوری دفاتر الکترونیک قضایی
نقاط کور امدادرسانی تهران تحت پوشش ایستگاه‌های جدید آتش‌نشانی
آخرین اخبار
تردد بیش از یک میلیون و دویست هزار زائر از مرزهای اربعینی
کارشناسی خسارات وسایل نقلیه آسیب‌دیده در منطقه ۱۱
باند فروش دینارهای جعلی در آستانه اربعین متلاشی شد؛ کشف بیش از ۵ هزار دینار تقلبی
انتقام زن همسایه با طراحی سرقت ۴۵ میلیارد ریالی از منزل دوستش
دیه و ۸ سال حبس؛ مجازات مرد دخترکش
بازدید استاندار تهران از خدمت رسانی به زائرین اربعین در نجف اشرف
دارندگان سند تک‌برگ زرد بخوانند؛ آیا باید سند خود را تعویض کنند؟
فاکتور‌هایی که باعث می‌شود نتوانیم «نه» بگوییم + فیلم
جزئیات سامانه «یکپارچه و سکومحور» خدمات غیرحضوری دفاتر الکترونیک قضایی
گردن‌کلفت‌ها جای پارک را به مردم می‌فروشند
بهره برداری از ۷ گلوگاه عمرانی و ترافیکی تهران در ۲۰ روز
فرجام شوهرکشی عروس ۱۵ ساله
هشدار ایمنی به بیمارستان ضیائیان/ پیشنهاد ایجاد ۳ ظرفیت جدید آرامستان در تهران
نقاط کور امدادرسانی تهران تحت پوشش ایستگاه‌های جدید آتش‌نشانی
آخرین وضعیت جاده‌های کشور/ ترافیک سنگین در ۴ محور منتهی به تهران
وقتی کارگاه ساختمانی به خیابان می‌رسد؛ گلایه شهروندان از پروژه‌های ساختمانی تهرانسر
توصیه‌های پلیس آگاهی برای سفری ایمن در اربعین
ادامه بررسی لایحه حمایت از شهروندان تهرانی در جنگ تحمیلی
زاکانی: ۵۷ کیلومتر از مسیر‌های شهری کوتاه می‌شود
ساعدی‌نیا اجازه کافه‌داری ندارد
آغاز فعالیت ستاد اربعین بنیاد شهید برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین
لزوم صحبت با زبان بازی در مواجهه با کودکان + فیلم
ضربه پلیس امنیت اقتصادی به استخراج غیرمجاز رمزارز؛ کشف ماینر‌های ۶ میلیارد تومانی
چگونگی درخواست کمک در صورت نداشتن آنتن موبایل + فیلم
توصیه‌های ستاد اربعین به زائران عتبات عالیات
ورود تعزیرات به پرونده سبدفروشی دارو/ متخلفان تا ۵ برابر ارزش کالای تحمیلی جریمه می‌شوند
اعلام وضعیت قرمز در حریم پایتخت/ دست خالی شهرداری و جولان شارلاتان‌ها
امکان ثبت‌نام سرویس مدارس برای جاماندگان/ ثبت‌نام بیش از ۹۰ هزار نفر تاکنون
رئیس پلیس راه فراجا: بیش از ۶۵۰ هزار زائر از مرز‌های کشور خارج شدند
شهدای مدرسه شجره طیبه میناب برگی زرین به تاریخ ایثار، شهادت و مقاومت ایران افزودند