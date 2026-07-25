باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۸، آیین بدرقه کاروان خدامالحسین (ع) با حضور رضا محمدی، شهردار منطقه، مدیران و جمعی از کارکنان در ساختمان جدید شهرداری برگزار شد. این مراسم معنوی با سخنرانی یکی از شخصیتهای مذهبی و مرثیهسرایی مداحان اهلبیت (ع) همراه بود و یاد و خاطره حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش گرامی داشته شد.
رضا محمدی، شهردار منطقه ۱۸، در این مراسم خدمت به زائران سیدالشهدا (ع) را توفیقی الهی دانست و گفت: افتخار نوکری زائران حسینی، نعمتی ارزشمند و فرصتی برای کسب توشهای ماندگار است.
خوشبختانه کاروان خدامالحسین (ع) شهرداری منطقه ۱۸ برای دومین سال پیاپی توفیق خدمت به زائران اربعین را به دست آورده و این خدمت بیمنت، باقیاتالصالحاتی ارزشمند خواهد بود.
بر اساس این گزارش، کاروان اعزامی شهرداری منطقه ۱۸ پس از بدرقه از ساختمان جدید شهرداری، از سوم تا شانزدهم مردادماه با ۲۰۰ نیروی کارگری و ۱۵ دستگاه ماشینآلات سبک و سنگین در مسیر پل زائر تا پل اربعین شهر مهران مستقر خواهد شد و به ارائه خدمات شهری و پشتیبانی از زائران اربعین حسینی خواهد پرداخت.