باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان لرستان با اشاره به افزایش دمای هوا و رشد مصرف آب، از شهروندان خواست با رعایت الگوی مصرف، از هدررفت آب شرب جلوگیری کنند.
مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان لرستان با اشاره به تداوم گرمای هوا و افزایش مصرف آب، از شهروندان خواست با رعایت اصول صرفهجویی، در حفظ منابع ارزشمند آب شرب مشارکت کنند.
وی تأکید کرد که مدیریت مصرف آب در روزهای گرم سال دیگر یک توصیه نیست، بلکه ضرورتی برای حفظ پایداری تأمین آب و جلوگیری از بروز مشکلات در شبکه آبرسانی است
مهندس بابایی اظهار کرد: با توجه به پیشبینیهای هواشناسی و استمرار روزهای گرم، مدیریت مصرف آب بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. آب شرب باید تنها برای مصارف ضروری و بهداشتی مورد استفاده قرار گیرد و پرهیز از مصارف غیرضروری، نقش مهمی در پایداری شبکه آبرسانی دارد.
وی با انتقاد از برخی مصارف نادرست افزود: استفاده از آب شرب برای شستوشوی خودرو، حیاط، کوچه و معابر، هدررفت منابع آبی را به دنبال دارد. همچنین توصیه میشود کولرهای آبی روی دور کند تنظیم شوند، زیرا استفاده از دور تند علاوه بر افزایش مصرف برق، مصرف آب را نیز به شکل قابل توجهی افزایش میدهد.
مدیر روابط عمومی آبفای لرستان با اشاره به تأثیر رعایت الگوی مصرف بر هزینه خانوارها گفت: مشترکانی که بیش از الگوی تعیینشده آب مصرف کنند، با افزایش قابل توجه مبلغ قبض آب مواجه خواهند شد؛ بنابراین صرفهجویی علاوه بر کمک به حفظ منابع آبی، از نظر اقتصادی نیز به نفع خانوادههاست.
بابایی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه شکستگی یا نشت آب در شبکه توزیع، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۲ شرکت آب و فاضلاب گزارش کنند تا در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی شود.
وی درباره استفاده از پمپهای آب خانگی نیز هشدار داد و گفت: نصب مستقیم پمپ روی شبکه توزیع، تخلف محسوب میشود و میتواند باعث افت فشار برای سایر مشترکان و حتی افزایش غیرواقعی میزان مصرف ثبتشده شود. ساکنان ساختمانهای چندطبقه باید از مخزن ذخیره و پمپ استاندارد مطابق ضوابط استفاده کنند.
مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان لرستان در پایان تأکید کرد: رعایت نکات سادهای مانند جلوگیری از هدررفت آب، استفاده صحیح از تجهیزات و مدیریت مصرف، میتواند نقش مؤثری در حفظ منابع آبی و تأمین پایدار آب شرب برای همه شهروندان داشته باشد.