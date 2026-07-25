باشگاه خبرنگاران جوان - علی باقری در جریان بازدید مشترک با ایرج شاهی فرماندار رضوانشهر و مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان از ظرفیت‌ها و آثار تاریخی این شهرستان، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای صیانت و احیای بناهای تاریخی تأکید کرد.



در این بازدید، وضعیت آثار تاریخی شهرستان رضوانشهر، ظرفیت‌های گردشگری، موانع موجود در مسیر حفاظت و مرمت بناهای تاریخی و راهکارهای توسعه بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها مورد بررسی قرار گرفت.



باقری با اشاره به جایگاه ارزشمند اسپی مزگت در هویت تاریخی و فرهنگی منطقه اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام شده، حضور سرمایه‌گذار بخش خصوصی برای حفاظت، مرمت و بهره‌برداری گردشگری از این بنای تاریخی در دستور کار قرار گرفته است.



وی افزود: هدف از این اقدام، حفظ اصالت و هویت تاریخی اسپی مزگت در کنار تبدیل آن به یک ظرفیت گردشگری پایدار و ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای منطقه است.



معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گیلان تصریح کرد: استفاده از توان بخش خصوصی در حوزه میراث فرهنگی، ضمن کمک به حفاظت از آثار ارزشمند تاریخی، می‌تواند زمینه‌ساز رونق گردشگری، اشتغال‌زایی و توسعه متوازن شهرستان‌ها شود.



در ادامه این بازدید، علی باقری به همراه فرماندار رضوانشهر و مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان از پل خشتی پونل نیز بازدید کرد و آخرین وضعیت این اثر تاریخی، ظرفیت‌های گردشگری و الزامات حفاظت و نگهداری از آن مورد بررسی قرار گرفت.



پل خشتی پونل به عنوان یکی از آثار ارزشمند تاریخی رضوانشهر، از ظرفیت‌های مهم فرهنگی و گردشگری شهرستان محسوب می‌شود که صیانت و معرفی شایسته آن می‌تواند نقش مؤثری در توسعه گردشگری منطقه داشته باشد.

منبع: روابط عمومی