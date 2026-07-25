معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گیلان از برنامه‌ریزی برای حفاظت، مرمت و بهره‌برداری گردشگری از بنای تاریخی اسپی مزگت رضوانشهر با مشارکت سرمایه‌گذار بخش خصوصی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  علی باقری در جریان بازدید مشترک با ایرج شاهی فرماندار رضوانشهر و مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان از ظرفیت‌ها و آثار تاریخی این شهرستان، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای صیانت و احیای بناهای تاریخی تأکید کرد.
 
در این بازدید، وضعیت آثار تاریخی شهرستان رضوانشهر، ظرفیت‌های گردشگری، موانع موجود در مسیر حفاظت و مرمت بناهای تاریخی و راهکارهای توسعه بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها مورد بررسی قرار گرفت.
 
باقری با اشاره به جایگاه ارزشمند اسپی مزگت در هویت تاریخی و فرهنگی منطقه اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام شده، حضور سرمایه‌گذار بخش خصوصی برای حفاظت، مرمت و بهره‌برداری گردشگری از این بنای تاریخی در دستور کار قرار گرفته است.
 
وی افزود: هدف از این اقدام، حفظ اصالت و هویت تاریخی اسپی مزگت در کنار تبدیل آن به یک ظرفیت گردشگری پایدار و ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای منطقه است.
 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گیلان تصریح کرد: استفاده از توان بخش خصوصی در حوزه میراث فرهنگی، ضمن کمک به حفاظت از آثار ارزشمند تاریخی، می‌تواند زمینه‌ساز رونق گردشگری، اشتغال‌زایی و توسعه متوازن شهرستان‌ها شود.
 
در ادامه این بازدید، علی باقری به همراه فرماندار رضوانشهر و مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان از پل خشتی پونل نیز بازدید کرد و آخرین وضعیت این اثر تاریخی، ظرفیت‌های گردشگری و الزامات حفاظت و نگهداری از آن مورد بررسی قرار گرفت.
 
پل خشتی پونل به عنوان یکی از آثار ارزشمند تاریخی رضوانشهر، از ظرفیت‌های مهم فرهنگی و گردشگری شهرستان محسوب می‌شود که صیانت و معرفی شایسته آن می‌تواند نقش مؤثری در توسعه گردشگری منطقه داشته باشد.

منبع: روابط عمومی 

برچسب ها: آثارتاریخی ، گیلان
خبرهای مرتبط
آغاز عملیات حفاظت و مرمت مسجد تاریخی عبدالقادر نیکشهر
مرمت آب انبار تاریخی آیسک برای آبگیری
لرستان پرقدمت؛
۱۲ اثر تاریخی لرستان در فهرست آثار ملی ثبت شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
شناسایی و پاکسازی گیاه مهاجم «آروجیا» در پارک ملی بوجاق
طرح اضطراری مدیریت آب، گامی در احیای تالاب انزلی
هشدار سطح نارنجی دریایی از فردا در گیلان
آخرین اخبار
شناسایی و پاکسازی گیاه مهاجم «آروجیا» در پارک ملی بوجاق
هشدار سطح نارنجی دریایی از فردا در گیلان
طرح اضطراری مدیریت آب، گامی در احیای تالاب انزلی
برداشت حدود ۷۰هزار تن هندوانه از اراضی گیلان
قطار فوق‌العاده اربعین حسینی در مسیر رشت–کرمانشاه برقرار شد
نجات جان بانوی ۵۰ ساله با احیای قلبی-ریوی در درمانگاه هلال احمر گیلان در نجف
پیش‌بینی خرید ۱۲۰ هزار تن برگ سبز چای از باغداران گیلان و مازندران
بازگشت دو کودک گمشده در حیران آستارا به آغوش خانواده