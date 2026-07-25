باشگاه خبرنگاران جوان - محسن کلاری در دیدار با علی صیاد زاده؛ مدیر عامل شرکت بیمه معلم اظهار کرد: این دیدار در راستای هماهنگی‌های بیشتر در خصوص پرداخت هزینه‌های پزشکی فرهنگیان و با هدف رفع دغدغه‌ها در خصوص ارزیابی خسارات و تسریع در امور مربوط به فرهنگیان از سوی بیمه معلم این دیدار انجام شده است.

او افزود: در راستای خدمات بیمه تکمیلی، به روز شدن پرداخت هزینه‌های درمانی به بیمه شده و همچنین به مراکز درمانی در دستور کار شرکت بیمه معلم قرار گیرد.

کلاری تصریح کرد: تلاش ما این است پرداخت هزینه‌های درمانی به معلمان در کمترین زمان ممکن صورت گیرد.

مدیر کل آموزش و پرورش فارس گفت: فارس مرکز ثقل خدمات درمانی در جنوب کشور است و فرهنگیان بسیاری از استان‌های همجوار به مراکز درمانی فارس مراجعه می‌کنند بنابراین افزایش مراکز طرف قرار داد ضروری است.

مدیرعامل شرکت بیمه معلم نیز در این دیدار اظهار کرد:نشست‌های دوره‌ای که با هدف پایش مشکلات بیمه‌ای فرهنگیان، در استان‌های مختلف برگزار می‌کنیم.

علی صیاد زاده افزود: با توجه به آنکه فارس قطب پزشکی جنوب کشور است، مشکلات بیمه‌ای فرهنگیان استان رصد شد و با توجه به رفع مشکلات بانکی این نوید را می‌دهیم که واریزی‌ها به روز می‌شود و به سرعت پرداخت خواهد داشت.

او تصریح کرد: با توجه به موقعیت پزشکی فارس در جنوب کشور، افزایش مراکز درمانی طرف قرار داد در این استان در دستور کار قرار دارد.

صیاد زاده ادامه داد: در استان فارس اکنون مراکز درمانی طرف قرار داد به بیش از ۷۰۰ مرکز رسیده است این در حالی است که در ابتدای انعقاد قرارداد حدود ۳۰۰ مرکز بود.

او خاطرنشان کرد: فرهنگیان جهت دریافت هزینه‌ها تا مبلغ ۱۰ میلیون تومان نیازی به بارگذاری مدارک در سامانه مربوطه ندارند.

مدیرعامل شرکت بیمه معلم گفت: با کمک هوش مصنوعی سامانه‌ای طراحی شده که بیمه شونده را از بارگذاری مدارک با هر مبلغی بی نیاز می‌کند و این سامانه از ابتدای مهرماه راه اندازی می‌شود.

منبع: آموزش و پرورش فارس