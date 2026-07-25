باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با فرارسیدن ایام اربعین حسینی، جمعی از خادمین موکب حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) وابسته به سازمان بسیج شهرداری تهران، در قالب گروه‌های تخصصی و با هدف ارائه خدمات فرهنگی، اسکان، تغذیه، بهداشت و پشتیبانی و... در موکب حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) مستقر خواهند شد تا در طول ایام پیاده‌روی اربعین، بخشی از نیاز‌های زائران حسینی را تأمین کنند.

موکب حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) در عمود ۷۰۷ هر ساله با مشارکت جهادی نیرو‌های بسیجی و کارکنان شهرداری تهران، به عنوان یکی از مواکب فعال در مسیر پیاده‌روی اربعین، میزبان هزاران زائر از کشور‌های مختلف بوده و خدمات متنوعی را به عاشقان سیدالشهدا (ع) ارائه می‌دهد.

در مراسم اعزام، بر اهمیت خدمت خالصانه به زائران امام حسین (ع) و بهره‌گیری از فرصت معنوی اربعین برای ترویج فرهنگ ایثار، اخلاص و همدلی تأکید شد و از خادمین خواسته شد تا با اخلاق نیکو، نظم و روحیه جهادی، نمایندگان شایسته‌ای برای جمهوری اسلامی ایران و مدیریت شهری تهران باشند.

خادمین اعزامی پیش از حرکت، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل (ره) و شهدای انقلاب اسلامی، آمادگی خود را برای خدمت بی‌منت به زائران اعلام کردند و با توکل بر خداوند متعال، راهی سرزمین عشق و حماسه شدند.

موکب حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) در عمود ۷۰۷ مسیر نجف به کربلا، امسال نیز با بهره‌گیری از ظرفیت نیرو‌های داوطلب و خادمین بسیجی، تلاش خواهد کرد تا با ارائه خدمات مطلوب و شایسته، سهمی در برگزاری هرچه باشکوه‌تر حماسه عظیم اربعین حسینی و تکریم زائران حضرت سیدالشهدا (ع) داشته باشد.