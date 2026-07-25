باشگاه خبرنگاران جوان - در آیین معنوی شب شعر عاشورا، از مجموعه کتابهای گویای جدید ایرانصدا با هدف ترویج معارف حسینی رونمایی شد. این آثار که به عنوان «توشهای برای دل» تولید شدهاند، نه تنها همراهی ارزشمند برای زائران پیادهروی اربعین، بلکه تجربهای معنوی برای تمامی عاشقان و دلبستگان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در سراسر کشور است.
در این مراسم که با حضور چهرههای برجسته فرهنگی و هنری برگزار شد، از کتابهای صوتی «اربعین، فصل وصل» و «شبهای چهلم» رونمایی شد. این آثار که به همت مجموعه ایرانصدا و با تلاش تهیهکننده آثار، «سید علی میرطالبی پور» به تولید رسیده، دریچهای نو به سوی مفاهیم عمیق عاشورایی گشوده است.
فصل وصل؛ همسفرِ جانِ عاشقان
کتاب گویای «اربعین، فصل وصل» اثر ارزشمند استاد دکتر محمدرضا سنگری، با روایتی شنیدنی گوینده پیشکسوت آقای حسن سلطانی به ثمر صدا نشسته است. آقای سلطانی در توصیف این اثر گفت: «این کتاب سرشار از حس، شور و معرفت است و برای هر شیفتهی خاندان عصمت و طهارت که بخواهد با امام خود خلوت کند، همراه لحظههای ناب خواهد بود.»
در همین راستا، چندی پیش کتاب «آن ناگهان»، دیگر اثر دکتر سنگری با روایت آقای محمد نصرآبادی و دیگر گویندگان صداوسیما تولید شد که در پایگاه کتاب گویای ایرانصدا منتشر شده است.
پاسداشتِ سنتهای عاشورایی در عصر فناوری
سید علی میرطالبی، تهیهکننده این آثار صوتی، ضمن ابلاغ پیام مدیر شبکه ایرانصدا محمد غفاری خضری، بر تداوم این مسیر برای گسترش فرهنگ شنیداری در حوزه معارف اسلامی تأکید کرد. وی همچنین از زحمات مدیر پیشین ایرانصدا، آقای مهندس شاملو، که بانی این جریان فرهنگی بود، قدردانی نمود.
در بخشی از پیام محمد غفاری خضری، مدیرکل رادیو تعاملی ایرانصدا، که در این مراسم قرائت شد، آمده است: «ما در "ایرانصدا"، در این عصرِ تکنولوژی و پیوندِ ذهنها با جهانِ صفر و یک، کوشیدهایم تا "صدا" را که همانا نزدیکترینِ رگِ حیاتِ کلمات است، به خدمتِ این فرهنگِ نابِ تشیع درآوریم. امروز، در این محفلِ پرمهر، مفتخریم که از دو کتابِ گویایِ "اربعین" رونمایی کنیم؛ آثاری که به همت هنرمندان ایران صدا متولد شدهاند تا آوایِ پیادهرویِ بهشت را در گوشِ جانِ مخاطبانِ ما طنینانداز کنند.»
وی با تأکید بر نقش راهبردی این رسانه در عصر کنونی افزود: «ایرانصدا، به عنوان قرارگاه سربازان میکروفون و قلمبهدست نظام مقدس جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت، خانه و آغوشِ گشودهی تمامیِ شاعران، نویسندگان و هنرمندانِ این مرز و بوم است... ما آمادهایم تا هر روایتی از "فرهنگِ نابِ تشیع" را به کتابِ گویا، پادکست و حتی ویدیوکست بدل کنیم.»
غفاری خضری در ادامه با اشاره به رسالت این مجموعه در مقابله با آلودگیهای صوتی عصر حاضر، خاطرنشان کرد: «بیایید روایتِ ظلمستیزی، مقاومت و جهاد عاشقانه را چنان هنرمندانه در گوشِ این عصرِ پرهیاهو... زمزمه کنیم که با قدرت ذاتی حق که از پسِ قرنها، هنوز بویِ سیبِ حرم را دارد، طنینانداز شود.»
همچنین اشعار دوره چهلم شب شعر عاشورا که با روایت الهام چرخنده و سعید بارانی تهیه شده، به عنوان مجموعهای فاخر تقدیم به ارادتمندان آستان سیدالشهدا (ع) شد.
تأکید بر تداوم مسیر ترویج معارف
استاد احد دهبزرگی، دبیر ستاد برگزاری شبهای شعر عاشورا، ضمن تجلیل از مجموعه ایرانصدا گفت: «این چراغ که در عصر فناوری برای ترویج فرهنگ حسینی روشن شده است، باید پرفروغ بماند. هدف ما دسترسی آسان تمامی هموطنان و شیفتگان اباعبدالله (ع) به این آثار است و امیدوارم این حرکت ارزشمند در تولیدات آینده نیز استمرار یابد.»
علاقهمندان میتوانند برای شنیدن این کتابهای گویا و بهرهمندی از محتوای معنوی آنها، اپلیکیشن ایرانصدا را برای سیستمعاملهای اندروید و iOS از نشانی IRANSEDA.IR بهصورت رایگان دریافت کرده و از شنیدن این روایتهای ماندگار بهرهمند شوند.