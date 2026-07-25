باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - نورالله‌زاده، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، در جمع فعالان حوزه علم، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، با اشاره به برنامه‌های جدید صندوق اظهار کرد: هدف اصلی در دوره جدید، تحقق جهش در اقتصاد دانش‌بنیان با تکیه بر ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان و همکاری همه ارکان زیست‌بوم فناوری کشور است.

وی با بیان اینکه صندوق تاکنون سه نسل از نظام حمایتی را پشت سر گذاشته است، افزود: در نسل نخست، خدمات حمایتی به‌صورت مستقیم ارائه می‌شد، در نسل دوم همکاری با سایر نهادها گسترش یافت و در نسل سوم این همکاری‌ها توسعه پیدا کرد. اکنون در نسل چهارم، تمرکز بر ایجاد نظام حکمرانی مالی و شکل‌دهی یک نظام جامع تأمین مالی برای شرکت‌های دانش‌بنیان است.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به شکاف موجود میان نیاز مالی زیست‌بوم فناوری و منابع موجود، تصریح کرد: حجم نیاز تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان بسیار بیشتر از منابع در دسترس است و ادامه روند فعلی نمی‌تواند جهش مورد انتظار را رقم بزند؛ از این‌رو باید از ظرفیت شبکه بانکی، صندوق‌های پژوهش و فناوری، بازار سرمایه و سایر نهادهای مالی برای تأمین منابع استفاده شود.

نورالله‌زاده با تأکید بر افزایش ریسک‌پذیری صندوق در حمایت از فناوری‌های نو گفت: در دوره جدید، تمرکز بیشتری بر حمایت از کسب‌وکارهای نوپا و شرکت‌های فعال در مراحل اولیه فعالیت خواهد بود و برای این منظور، ابزارها و نهادهای مالی جدید از جمله صندوق‌های تخصصی طراحی و راه‌اندازی می‌شود.

وی هدایت منابع مالی به سمت حل مسائل راهبردی کشور را از مهم‌ترین اهداف صندوق دانست و افزود: حوزه‌هایی مانند آب، برق، محیط‌زیست و سایر چالش‌های ملی باید با اتکا به فناوری و توان شرکت‌های دانش‌بنیان حل شوند و منابع صندوق نیز در همین مسیر هدایت خواهد شد.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی همچنین از ایجاد زیرساخت‌های جدید مالی و حقوقی خبر داد و گفت: راه‌اندازی نظام ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، ایجاد صندوق‌های تضمین، بیمه محصولات دانش‌بنیان و هوشمندسازی خدمات از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌روی صندوق است.

وی در پایان با اشاره به برنامه توسعه تأمین مالی ارزی شرکت‌های دانش‌بنیان خاطرنشان کرد: با انجام هماهنگی‌های لازم، صندوق برای نخستین‌بار فعالیت در حوزه تأمین مالی ارزی را آغاز خواهد کرد تا زمینه توسعه حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در بازارهای بین‌المللی نیز فراهم شود.