مدیرکل طرح‌های ملی و فراگیر جوانان از تولید برنامه تلویزیونی «هر کسی یه شغلی» با حمایت معاونت امور جوانان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، اعظم کریمی مدیرکل طرح‌های ملی و فراگیر جوانان گفت: برنامه تلویزیونی «هر کسی یه شغلی» با هدف معرفی مشاغل نوین و آینده‌محور به نوجوانان و جوانان، به همت معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان؛ اداره کل طرح‌های ملی و فراگیر جوانان و با تهیه‌کنندگی حسین خسروی و کارگردانی احسان شیبانی تولید شده و این روز‌ها در مرحله پست‌پروداکشن قرار دارد.

وی افزود: برنامه تلویزیونی «هر کسی یه شغلی» با رویکردی روایت‌محور و نمایشی، تلاش می‌کند مخاطبان نوجوان و جوان را با طیفی از مشاغل جدید، خلاقانه و متناسب با تحولات روز بازار کار آشنا کند؛ مشاغلی که شناخت آنها می‌تواند در تصمیم‌گیری تحصیلی و شغلی نسل جدید نقش موثری داشته باشد.

کریمی تصریح کرد: در این برنامه، «کیمیا» به عنوان شخصیت اصلی قصه، دختری ۱۸ ساله است که در آستانه انتخاب مسیر آینده خود، تصمیم می‌گیرد با حضور در فضای واقعی کار و گفت‌و‌گو با فعالان حرفه‌ای، شناخت دقیق‌تری از مشاغل مختلف به دست آورد. او در هر قسمت سراغ یکی از چهره‌های شناخته‌شده حوزه‌های کاری نوین می‌رود و از خلال گفت‌و‌گو، تجربه زیسته، چالش‌ها، مهارت‌های لازم و مسیر ورود به آن حرفه را بررسی می‌کند.
مدیرکل طرح‌های ملی و فراگیر جوانان گفت: برنامه «هر کسی یه شغلی» در هر قسمت به یکی از مشاغل نوظهور و مورد نیاز امروز می‌پردازد؛ از کارگردانی انیمیشن، موشن‌گرافیک و دیجیتال مارکتینگ گرفته تا مدیریت عملیات، کارآفرینی، هوش مصنوعی، طراحی آواتار دیجیتال و دیگر حوزه‌های تازه‌ای که در سال‌های اخیر توجه بسیاری از جوانان را به خود جلب کرده‌اند.

وی ادامه داد: این برنامه تلاش دارد فراتر از معرفی صرف یک عنوان شغلی، به سوالات مهم مخاطبان درباره آینده حرفه‌ای پاسخ دهد؛ سوالاتی از جنس مسیر ورود، مهارت‌های مورد نیاز، فرصت‌های پیش‌رو، چالش‌های شغلی، میزان درآمد و اثر فناوری‌های نوین بر آینده کار.

کریمی اظهار داشت: استفاده از لحن صمیمی، روایت داستانی، گفت‌و‌گو‌های زنده و فضایی نزدیک به تجربه واقعی، از جمله ویژگی‌های این برنامه است؛ ویژگی‌هایی که باعث شده «هر کسی یه شغلی» بتواند میان کارکرد آموزشی و جذابیت نمایشی، توازن مناسبی برقرار کند.

مدیرکل طرح‌های ملی و فراگیر جوانان این مجموعه به همت معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان، با تهیه‌کنندگی حسین خسروی و کارگردانی احسان شیبانی تولید شده و هم‌اکنون در مرحله پست‌پروداکشن قرار دارد و قرار است به زودی برای پخش روی آنتن شبکه نسیم برود. این برنامه از محل بند (چ) ماده ۳۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که جهت تولید برنامه‌های فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی است با حمایت وزارت ورزش و جوانان و نظارت اداره کل طرح‌های ملی و فراگیر جوانان تولید شده است.

برچسب ها: وزارت ورزش و جوانان ، رسانه ملی
خبرهای مرتبط
توانمندسازی جوانان، سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است
کاهش نرخ ازدواج به ۳.۱۶ درصد، زنگ خطر بحران اجتماعی است
۵۴۱ هزار نفر در صف وام ازدواج هستند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
فرجام شوهرکشی عروس ۱۵ ساله
دارندگان سند تک‌برگ زرد بخوانند؛ آیا باید سند خود را تعویض کنند؟
گردن‌کلفت‌ها جای پارک را به مردم می‌فروشند
وقتی کارگاه ساختمانی به خیابان می‌رسد؛ گلایه شهروندان از پروژه‌های ساختمانی تهرانسر
دیه و ۸ سال حبس؛ مجازات مرد دخترکش
انتقام زن همسایه با طراحی سرقت ۴۵ میلیارد ریالی از منزل دوستش
هشدار ایمنی به بیمارستان ضیائیان/ پیشنهاد ایجاد ۳ ظرفیت جدید آرامستان در تهران
بهره برداری از ۷ گلوگاه عمرانی و ترافیکی تهران در ۲۰ روز
جزئیات سامانه «یکپارچه و سکومحور» خدمات غیرحضوری دفاتر الکترونیک قضایی
نقاط کور امدادرسانی تهران تحت پوشش ایستگاه‌های جدید آتش‌نشانی
آخرین اخبار
تردد بیش از یک میلیون و دویست هزار زائر از مرزهای اربعینی
کارشناسی خسارات وسایل نقلیه آسیب‌دیده در منطقه ۱۱
باند فروش دینارهای جعلی در آستانه اربعین متلاشی شد؛ کشف بیش از ۵ هزار دینار تقلبی
انتقام زن همسایه با طراحی سرقت ۴۵ میلیارد ریالی از منزل دوستش
دیه و ۸ سال حبس؛ مجازات مرد دخترکش
بازدید استاندار تهران از خدمت رسانی به زائرین اربعین در نجف اشرف
دارندگان سند تک‌برگ زرد بخوانند؛ آیا باید سند خود را تعویض کنند؟
فاکتور‌هایی که باعث می‌شود نتوانیم «نه» بگوییم + فیلم
جزئیات سامانه «یکپارچه و سکومحور» خدمات غیرحضوری دفاتر الکترونیک قضایی
گردن‌کلفت‌ها جای پارک را به مردم می‌فروشند
بهره برداری از ۷ گلوگاه عمرانی و ترافیکی تهران در ۲۰ روز
فرجام شوهرکشی عروس ۱۵ ساله
هشدار ایمنی به بیمارستان ضیائیان/ پیشنهاد ایجاد ۳ ظرفیت جدید آرامستان در تهران
نقاط کور امدادرسانی تهران تحت پوشش ایستگاه‌های جدید آتش‌نشانی
آخرین وضعیت جاده‌های کشور/ ترافیک سنگین در ۴ محور منتهی به تهران
وقتی کارگاه ساختمانی به خیابان می‌رسد؛ گلایه شهروندان از پروژه‌های ساختمانی تهرانسر
توصیه‌های پلیس آگاهی برای سفری ایمن در اربعین
ادامه بررسی لایحه حمایت از شهروندان تهرانی در جنگ تحمیلی
زاکانی: ۵۷ کیلومتر از مسیر‌های شهری کوتاه می‌شود
ساعدی‌نیا اجازه کافه‌داری ندارد
آغاز فعالیت ستاد اربعین بنیاد شهید برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین
لزوم صحبت با زبان بازی در مواجهه با کودکان + فیلم
ضربه پلیس امنیت اقتصادی به استخراج غیرمجاز رمزارز؛ کشف ماینر‌های ۶ میلیارد تومانی
چگونگی درخواست کمک در صورت نداشتن آنتن موبایل + فیلم
توصیه‌های ستاد اربعین به زائران عتبات عالیات
ورود تعزیرات به پرونده سبدفروشی دارو/ متخلفان تا ۵ برابر ارزش کالای تحمیلی جریمه می‌شوند
اعلام وضعیت قرمز در حریم پایتخت/ دست خالی شهرداری و جولان شارلاتان‌ها
امکان ثبت‌نام سرویس مدارس برای جاماندگان/ ثبت‌نام بیش از ۹۰ هزار نفر تاکنون
رئیس پلیس راه فراجا: بیش از ۶۵۰ هزار زائر از مرز‌های کشور خارج شدند
شهدای مدرسه شجره طیبه میناب برگی زرین به تاریخ ایثار، شهادت و مقاومت ایران افزودند