باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، اعظم کریمی مدیرکل طرحهای ملی و فراگیر جوانان گفت: برنامه تلویزیونی «هر کسی یه شغلی» با هدف معرفی مشاغل نوین و آیندهمحور به نوجوانان و جوانان، به همت معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان؛ اداره کل طرحهای ملی و فراگیر جوانان و با تهیهکنندگی حسین خسروی و کارگردانی احسان شیبانی تولید شده و این روزها در مرحله پستپروداکشن قرار دارد.
وی افزود: برنامه تلویزیونی «هر کسی یه شغلی» با رویکردی روایتمحور و نمایشی، تلاش میکند مخاطبان نوجوان و جوان را با طیفی از مشاغل جدید، خلاقانه و متناسب با تحولات روز بازار کار آشنا کند؛ مشاغلی که شناخت آنها میتواند در تصمیمگیری تحصیلی و شغلی نسل جدید نقش موثری داشته باشد.
کریمی تصریح کرد: در این برنامه، «کیمیا» به عنوان شخصیت اصلی قصه، دختری ۱۸ ساله است که در آستانه انتخاب مسیر آینده خود، تصمیم میگیرد با حضور در فضای واقعی کار و گفتوگو با فعالان حرفهای، شناخت دقیقتری از مشاغل مختلف به دست آورد. او در هر قسمت سراغ یکی از چهرههای شناختهشده حوزههای کاری نوین میرود و از خلال گفتوگو، تجربه زیسته، چالشها، مهارتهای لازم و مسیر ورود به آن حرفه را بررسی میکند.
مدیرکل طرحهای ملی و فراگیر جوانان گفت: برنامه «هر کسی یه شغلی» در هر قسمت به یکی از مشاغل نوظهور و مورد نیاز امروز میپردازد؛ از کارگردانی انیمیشن، موشنگرافیک و دیجیتال مارکتینگ گرفته تا مدیریت عملیات، کارآفرینی، هوش مصنوعی، طراحی آواتار دیجیتال و دیگر حوزههای تازهای که در سالهای اخیر توجه بسیاری از جوانان را به خود جلب کردهاند.
وی ادامه داد: این برنامه تلاش دارد فراتر از معرفی صرف یک عنوان شغلی، به سوالات مهم مخاطبان درباره آینده حرفهای پاسخ دهد؛ سوالاتی از جنس مسیر ورود، مهارتهای مورد نیاز، فرصتهای پیشرو، چالشهای شغلی، میزان درآمد و اثر فناوریهای نوین بر آینده کار.
کریمی اظهار داشت: استفاده از لحن صمیمی، روایت داستانی، گفتوگوهای زنده و فضایی نزدیک به تجربه واقعی، از جمله ویژگیهای این برنامه است؛ ویژگیهایی که باعث شده «هر کسی یه شغلی» بتواند میان کارکرد آموزشی و جذابیت نمایشی، توازن مناسبی برقرار کند.
مدیرکل طرحهای ملی و فراگیر جوانان این مجموعه به همت معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان، با تهیهکنندگی حسین خسروی و کارگردانی احسان شیبانی تولید شده و هماکنون در مرحله پستپروداکشن قرار دارد و قرار است به زودی برای پخش روی آنتن شبکه نسیم برود. این برنامه از محل بند (چ) ماده ۳۷ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور که جهت تولید برنامههای فرهنگسازی و آگاهیبخشی است با حمایت وزارت ورزش و جوانان و نظارت اداره کل طرحهای ملی و فراگیر جوانان تولید شده است.