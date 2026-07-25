باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - فرانسه و اسپانیا بیش از ۱۶۰ هزار نفر را تخلیه کردند، زیرا آتش سوزی‌های بی سابقه جنگلی روز شنبه مناطقی را در نزدیکی مادرید و بوردو، شهری فرانسوی که در کنار پناهگاه‌های توریستی و تاکستان‌های مشهور جهان قرار دارد، ویران کرد.

امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه روز جمعه پس از درخواست کمک از اتحادیه اروپا، از ارتش خواست تا برای مهار بدترین آتش‌سوزی جنگلی که این کشور تاکنون به خود دیده است، بسیج شود در حالیکه یک مقام محلی هشدار داده بود که آتش‌سوزی به سمت بوردو در حرکت است.

مقامات دستور تخلیه شهر‌های نزدیک بوردو را "به عنوان یک اقدام احتیاطی" در برابر آتش‌سوزی قریب‌الوقوع صادر کردند، در حالی که وب‌سایت اطلاعات ترافیکی بیسون فوت از رانندگان خواست تا از جاده‌های این منطقه اجتناب کنند تا دسترسی به خدمات اورژانس آزاد شود.

حدود ۴۴۰۰۰ نفر از شبه جزیره کاپ فرت در جنوب بوردو که بازار آن رونق دارد، فرار کردند و تنها جاده آن در معرض خطر شعله‌های آتش قرار دارد.

قایق‌ها صد‌ها نفر را از آتش‌سوزی‌ها دور کردند، در حالی که دیگران این شبه جزیره را که به خاطر سکونتگاه‌های میلیونر‌ها شناخته می‌شود، ترک کردند. بیش از ۵۰ خانه در آنجا ویران شده است.

مقامات فرانسوی و اسپانیایی اعلام کردند که حداقل ۱۴۱۰۰۰ نفر در جنوب غربی فرانسه و ۲۵۰۰۰ نفر در منطقه مادرید تخلیه شده‌اند که در میان آنها بیش از ۱۲۰۰ نفر سالمند و معلول نیز وجود دارند.

مادرید و پاریس در حالی که شعله‌های آتش ناشی از باد‌های شدید و خشکسالی، جنگل‌های خشک و سوزان را درنوردیده، از اتحادیه اروپا درخواست کمک کرده‌اند.

لوران نونز، وزیر کشور فرانسه گفت که فرانسه تاکنون چنین آتش‌سوزی‌هایی را در این مقیاس ندیده است و متعهد شد که "هر کاری" برای محافظت از بوردو انجام دهد.

منبع: خبرگزاری فرانسه