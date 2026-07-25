باشگاه خبرنگاران جوان - شامگاه پنجشنبه در همان ساعاتی که خنکای شب‌های جنوب پایانه مرزی شلمچه را به یکی از پرترافیک‌ترین ساعات عبور زائران اربعین تبدیل می‌کرد، این پایانه مرزی هدف حمله هوایی نیرو‌های متجاوز آمریکایی قرار گرفت. شلمچه خاکی است که غبار، ناامنی و صدای انفجار را از دهه‌ها پیش می‌شناسد. بااین‌همه، متجاوزان گمان کرده بودند با شلیک موشک به یک پایانه مرزی و هدف قراردادن زیرساخت‌های آن، می‌توانند خط تردد زوار اباعبدالله(ع) را خلوت کنند یا رعبی بر فضای مرز حاکم سازند. غافل از اینکه شجاعت و نترسیدن از بلا، دقیقاً درس اول همان مکتبی است که مردم به عشقش پای پیاده راهی این مسیر می‌شوند.

زوار ایستادند، گیت‌ها بسته نشد و حرکت از همان شب ادامه یافت؛ چراکه شجاعت این مردم نه یک ادعای رسانه‌ای که حاصل رزق سال‌ها ایستادن در همین زیارت‌هاست.با وجود تعرض شامگاه پنجشنبه نبض مرز شلمچه بدون وقفه و لکنت می‌زند. گزارش‌های میدانی و پیگیری‌های «فرهیختگان» از آخرین اطلاعات رسمی در خوزستان نشان می‌دهد تمام دستگاه‌های اجرایی و امدادی با حداکثر توان در صحنه حضور دارند تا پاسخ میدانی به این جنایت، حفظ روان بودن جریان سفر اربعین و امنیت زوار باشد.

تجاوز دشمن و شهادت دو مدافع امنیت در شلمچه

در جریان این اقدام خباثت‌آمیز، دو تن از مدافعان و نیرو‌های برقرارکننده امنیت به شهادت رسیدند و ۱۱ نفر نیز مجروح شدند. ولی‌الله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان در تشریح ابعاد اولیه حادثه تأکید کرد که مجروحان بلافاصله توسط نیرو‌های امدادی مستقر در منطقه به مراکز درمانی منتقل شدند و تمامی اقدامات پزشکی و مداوا برای بهبود وضعیت آن‌ها در حال انجام است.

یکی از شهدای والامقام این حادثه تروریستی، سروان شهید «امیرمهدی سالمی» از نیرو‌های جان‌برکف سایت مخابرات ارتش جمهوری اسلامی ایران بود. این شهید که از فرزندان غیور شهرستان سنقروکلیایی و اهل روستای گرجی‌بیان بود، شامگاه پنجشنبه در حین انجام‌وظیفه در نقطه مرزی و در مسیر حفظ ارتباطات و امنیت پایانه، بر اثر حمله هوایی آمریکا به درجه رفیع شهادت نائل آمد و جان خود را فدای تمامیت ارضی کشور و امنیت زوار کرد.

نیرو‌هایی که در لایه‌های پشتیبانی و ارتباطی، زیرساخت آرامش میلیونی زائران اربعین را فراهم می‌ساختند، در همان دقیقه‌ای که دشمن به تأسیسات پایانه یورش برد جان دادند تا خطوط ارتباطی و گیت‌های خروجی قطع نشود و جریان سفر زوار متوقف نشود. بر اساس اعلام معاونت امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان، به دنبال این حادثه تمامی دستگاه‌های خدمت‌رسان، امدادی و انتظامی استان با تمام ظرفیت پای کار آمدند تا اجازه ندهند هیچ‌گونه خللی در فرایند میزبانی از زائران اربعین حسینی ایجاد شود.

عبور ۲۵۰ هزار زائر از مرز‌های خوزستان؛ ۲۱۰ هزار نفر سهم شلمچه

برای بررسی آخرین وضعیت پایانه شلمچه پس از حادثه شامگاه پنجشنبه و ارزیابی عینی میزان روان بودن تردد‌ها، جزئیات آمار و شرایط مرز را از مسئولان ارشد استانی پیگیری کردیم. اعداد و ارقام نشان می‌دهند با وجود تلخی حادثه، چرخه عبور زائران حیات طبیعی خود را حفظ کرده است.بر اساس آمار‌های ثبت‌شده، از ابتدای ماه صفر تا به امروز، در مجموع ۲۵۰ هزار نفر زائر از کل مرز‌های استان خوزستان عبور کرده و عازم عتبات‌عالیات شده‌اند. از این میزان، ۲۱۰ هزار نفر از پایانه مرزی شلمچه و ۴۰ هزار نفر نیز از مرز چذابه وارد خاک عراق شده‌اند.

این اطلاعاتی است که ولی‌الله حیاتی گفت. معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان درباره وضعیت فعلی مرز شلمچه، تصریح کرد: «تردد زائران اربعین حسینی در مرز شلمچه کاملاً آسان، روان و توأم با امنیت کامل در جریان است و هیچ‌گونه مشکل یا کندی در عبور مردم وجود ندارد.»

«حسین(ع)» نوری که خاموش نمی‌شود

با وجود تجاوز هوایی شامگاه پنجشنبه، گزارش‌ها از میدانی‌ترین نقاط مرزی حاکی از فعالیت پرشور، بی‌وقفه و هم‌زمان مردم و مسئولان ایرانی و عراقی در هر دو سوی مرز است. هم در سمت ایران و هم در نقطه صفر مرزی خوزستان با عراق، موکب‌های مردمی از ساعات اولیه صبح مشغول خدمت‌رسانی و توزیع آب و غذا هستند و لایه‌های اجرایی و خدماتی با تمام ظرفیت در صحنه حضور دارند.

مردم گروه‌گروه، با فرزندان خردسال و سالخوردگان خود، پاسپورت به دست از گیت‌های مرز شلمچه عبور می‌کنند و قدم به خاک عراق می‌گذارند؛ همان خاکی که این روز‌ها مسیر مشایه و آغاز دلدادگی میلیون‌ها زائر به سمت کربلاست. حال‌وهوای این روز‌های شلمچه، همان شور اولیه پیاده‌روی اربعین است؛ عطر چای ابوعلی، بوی اسپند در گیت‌های خروجی و صدای نوحه‌های عربی و فارسی که از باند موکب‌ها پخش می‌شود.

این مردم در راه امام حسین(ع) توقف‌ناپذیرند. تجاوز آمریکا و ابزار‌های نظامی‌اش که هیچ، تاریخ این خطه گواهی می‌دهد که حاکمان ستمگر و خلفای عباسی هم با شمشیر، تخریب مزار و بستن راه‌ها نتوانستند خللی در مسیر رسیدن مردم به اباعبدالله(ع) ایجاد کنند. اراده این زائران و خادمان ریشه در تاریخی دارد که با هیچ حمله‌ای سست نمی‌شود؛ مرز شلمچه باز است، مشایه آغاز شده و این راه همچنان ادامه دارد.

منبع: فرهیختگان