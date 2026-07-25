آیین همگانی تمرینات سبک تای‌چی‌چوان با عنوان طلوع تای‌چی؛ یادمان پهلوان احمد جعفرپور در پارک آزادگان یزد برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان; فلاحتی ـ رویدادی فرهنگی ـ ورزشی که با حضور مسئولان اداره‌کل ورزش و جوانان استان و شهرستان، خانواده بزرگ ووشو و جمعی از علاقه‌مندان، صحنه‌ای چشم‌نواز از هم‌نشینی نسل‌ها و استقبال چشمگیر شهروندان و ورزش‌دوستان سالمند از ورزش سلامت‌محور تای‌چی‌چوان را رقم زد.

این آیین به مناسبت زادروز زنده‌یاد پهلوان احمد جعفرپور، پدر معنوی ورزش استان، برگزار شد و فضایی سرشار از نشاط، آرامش و پیوند اجتماعی را در یکی از بوستان‌های مهم شهر یزد پدید آورد. حضور همزمان کودکان، نوجوانان، جوانان، میانسالان و سالمندان در کنار یکدیگر، به این رویداد جلوه‌ای ویژه بخشید و نشان داد. 

تای‌چی‌چوان به دلیل ماهیت آرام، منظم و سلامت‌محور خود، ظرفیتی ارزشمند برای تقویت ورزش همگانی و ارتقای کیفیت زندگی در میان گروه‌های مختلف سنی دارد.

در این مراسم، سیما بهرامی رئیس سبک تای‌چی‌چوان استان، با اشاره به کارکرد‌های جسمی و روانی این رشته، اظهار کرد: تای‌چی‌چوان ورزشی مؤثر برای ایجاد آرامش ذهن، افزایش تعادل، بهبود تمرکز و ارتقای سلامت عمومی است و به همین دلیل توانسته مورد توجه اقشار مختلف، به‌ویژه سالمندان و افراد سنین بالاتر قرار گیرد.

وی افزود: بخشی از جذابیت این رشته در همین فراگیری آن نهفته است؛ ورزشی که می‌تواند هر هفته بستری برای حضور منظم شهروندان در فضایی سالم، پویا و امیدبخش فراهم کند.

بهرامی همچنین به تداوم تمرینات این گروه اشاره کرد و گفت: جمعی از علاقه‌مندان، به‌ویژه سالمندان و افراد میانسال، به صورت هفتگی در پارک حضور یافته و زیر نظر تاجی وزیری در تمرینات تای‌چی‌چوان شرکت می‌کنند؛ روندی که افزون بر تقویت توان جسمانی، در ارتقای روحیه، افزایش شادابی و بهبود روابط اجتماعی آنان نیز اثرگذار بوده است.

وی همچنین بر لزوم توجه بیشتر به ظرفیت‌های تای‌چی‌چوان در حوزه ورزش‌های همگانی و سلامت‌محور تأکید کرد و گفت: توسعه این سبک می‌تواند زمینه‌ساز گسترش نشاط اجتماعی، کاهش تنش‌های روزمره و افزایش گرایش اقشار مختلف جامعه به فعالیت‌های ورزشی مستمر و مؤثر باشد.

محمد جعفرپور رئیس هیئت ووشو استان یزد نیز در این آیین، برگزاری چنین برنامه‌هایی را اقدامی مؤثر در توسعه ورزش‌های همگانی و سلامت‌محور دانست و گفت: حضور نسل‌های مختلف در کنار یکدیگر، به‌ویژه استقبال خوب سالمندان و ورزش‌دوستان سنین بالاتر، نشان می‌دهد تای‌چی‌چوان از ظرفیت بالایی برای گسترش در سطح جامعه برخوردار است.

وی افزود: این رشته با تلفیق آرامش، تمرکز و تحرک هدفمند، می‌تواند نقشی مهم در بهبود سبک زندگی و تقویت نشاط اجتماعی ایفا کند.

در بخش دیگری از این آیین همگانی، تالوکاران مقام‌آور و قهرمان استان به اجرای فرم‌های مختلف و زیبای این رشته پرداختند. نمایش مهارت، تمرکز و هماهنگی بالای این ورزشکاران نوجوان و جوان در اجرای فرم‌ها، جلوه‌ای ویژه و پرنشاط به مراسم بخشید و با استقبال گسترده و تشویق گرم حاضران، به‌ویژه شهروندان و سالمندان حاضر در پارک آزادگان مواجه شد.

نکته برجسته این رویداد، حضور نسل‌های مختلف در کنار یکدیگر و همراهی کم‌نظیر ورزش‌دوستان سالمند با برنامه بود؛ حضوری که نشان داد تای‌چی‌چوان، فراتر از یک فعالیت ورزشی، می‌تواند بستری برای همدلی، انتقال تجربه، تقویت آرامش اجتماعی و تحکیم ارتباط میان نسل‌ها باشد. این ویژگی، تای‌چی‌چوان را به یکی از ظرفیت‌های مهم در توسعه ورزش‌های همگانی و خانواده‌محور تبدیل کرده است.

برگزارکنندگان این برنامه، هدف اصلی از اجرای آیین «طلوع تای‌چی» را ترویج ورزش همگانی، گسترش نشاط اجتماعی، ارتقای سلامت جسم و روان و توسعه فعالیت‌های سبک تای‌چی‌چوان عنوان کردند؛ اهدافی که در سایه استقبال مطلوب شرکت‌کنندگان و فضای معنوی حاکم بر این مراسم، به شکلی ملموس و امیدبخش جلوه‌گر شد.

برچسب ها: ورزش رزمی ، ورزشکاران یزدی ، تای چی چوان ، ووشو کاران
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