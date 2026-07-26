مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان شرکت توانیر گفت: : طرح تشویقی کاهش مصرف برق از خردادماه آغاز شده و تا پایان دوره گرم سال (شهریورماه) ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - یاقوتی مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان شرکت توانیر در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: طرح تشویقی کاهش مصرف برق از خردادماه آغاز شده و تا پایان دوره گرم سال (شهریورماه) ادامه دارد. مشترکانی که مصرف آنها زیر الگوی مشخص شده (جزو ۷۵ درصد خوش‌مصرف‌ها) باشد و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته حداقل ۱۰ درصد کاهش مصرف ثبت کنند، پس از صدور قبوض، مشمول تخفیف ۳۰ درصدی روی بهای برق مصرفی خود خواهند شد.

او همچنین به بند‌های حمایتی دیگر این دستورالعمل اشاره کرد و افزود: شهروندانی که اقدام به نصب نیروگاه‌های خورشیدی کوچک‌مقیاس روی پشت‌بام منازل خود کنند، مشمول تخفیف و تسهیلات خواهند شد. علاوه بر این، در صورت تجهیز ساختمان‌ها به سیستم‌های خورشیدی ترکیبی (هیبرید) که قابلیت ذخیره‌سازی، مصرف شخصی و همچنین تزریق برق مازاد به شبکه عمومی را دارند، مشترکان می‌توانند تا ۳۰ درصد تخفیف اضافی روی قبوض خود دریافت کنند که این مصوبات کاملاً ابلاغ شده و پس از پایان دوره گرم اعمال خواهد شد.

او گفت: این طرح در حال اجراست و گزارشات نهایی آن به محض پایان دوره مشخص شده اعلام خواهد شد.

برچسب ها: صنعت برق ، قطعی برق ، وزارت نیرو ، توانیر
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۵ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
توی این گرما منی که مستاجر هستم و خانه ی اجاره ای من کولر گازی داره چاره ای جز روشن کردن ندارم
چرا باید پر مصرف شناخته بشم
لااقل فصل تابستان را به اندازه ی اضافه شدن کولر گازی در الگوی مصرف در نظر بگیرید
چرا من باید تصاعدی پرداخت کنم مگر شرایط حداقل رفاه را در نظر نمیگیرید این انصاف و عدالت نیست که جریمه پرداخت کنم
من در فصل های دیگه به جز تابستان مصرفم زیر الگوی مصرف هست
آخه انسانیت و انصاف تان کجاست ؟
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