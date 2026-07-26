باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - یاقوتی مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامهریزی امور مشتریان شرکت توانیر در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: طرح تشویقی کاهش مصرف برق از خردادماه آغاز شده و تا پایان دوره گرم سال (شهریورماه) ادامه دارد. مشترکانی که مصرف آنها زیر الگوی مشخص شده (جزو ۷۵ درصد خوشمصرفها) باشد و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته حداقل ۱۰ درصد کاهش مصرف ثبت کنند، پس از صدور قبوض، مشمول تخفیف ۳۰ درصدی روی بهای برق مصرفی خود خواهند شد.
او همچنین به بندهای حمایتی دیگر این دستورالعمل اشاره کرد و افزود: شهروندانی که اقدام به نصب نیروگاههای خورشیدی کوچکمقیاس روی پشتبام منازل خود کنند، مشمول تخفیف و تسهیلات خواهند شد. علاوه بر این، در صورت تجهیز ساختمانها به سیستمهای خورشیدی ترکیبی (هیبرید) که قابلیت ذخیرهسازی، مصرف شخصی و همچنین تزریق برق مازاد به شبکه عمومی را دارند، مشترکان میتوانند تا ۳۰ درصد تخفیف اضافی روی قبوض خود دریافت کنند که این مصوبات کاملاً ابلاغ شده و پس از پایان دوره گرم اعمال خواهد شد.
او گفت: این طرح در حال اجراست و گزارشات نهایی آن به محض پایان دوره مشخص شده اعلام خواهد شد.