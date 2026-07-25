فروشگاه مواد غذایی در شهر یاسوج به دلیل تولید و انتشار محتوای تبلیغاتی مغایر با شئونات اسلامی با دستور مقام قضایی مهر و موم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاون فضای مجازی دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: واحد صنفی که در زمینه تولید تصاویر و تبلیغات در فضای مجازی فعالیت داشت و اقدام به انتشار مطالبی کرده بود که پس از بررسی‌ها، صراحتاً برخلاف هنجارهای اخلاقی و شرعی تشخیص داده شد.

مسعود رسولی‌مقدم، افزود: پرونده‌ی تخلفات این فروشگاه برای بررسی‌های بیشتر به مراجع ذی‌صلاح قضایی ارجاع داده شد و در نهایت، دستور قضایی مبنی بر مهر و موم و تعطیلی این واحد صنفی صادر و اجرا شد.

وی با اشاره به حساسیت‌های موجود در حوزه تولید محتوای مجازی، خط و نشانِ قاطعی برای متخلفان کشید و تأکید کرد: دادستانی به تمامی فعالان این عرصه هشدار می‌دهد که هرگونه فعالیت تبلیغاتی که با موازین شرعی، اخلاق عمومی و شئونات اسلامی در تعارض باشد، با برخورد قاطع و بدونِ اغماضِ دستگاه قضایی مواجه می شود. 

رسولی‌مقدم هدف از این برخوردها را «صیانت از ارزش‌های اخلاقی و حفظ آرامش روانی و عمومی جامعه» دانست و ادامه داد: تعطیلی این واحد صنفی، باید به عنوان یک اقدامِ جدی و بازدارنده، زنگ خطری برای سایر فعالان و کسب‌وکارهایی باشد که قصدِ هنجارشکنی در فضای مجازی را دارند.

بر اساس همین گزارش و در راستای پاک‌سازی فضای مجازی استان از محتواهای نامتعارف، هم‌زمان با مهر و موم این فروشگاه، یک فعال متخلف فضای مجازی نیز برای ارائه توضیحات و پاسخگویی در قبال محتواهای تولیدیِ خود، به دادسرای مرکز استان احضار شد.

برچسب ها: فضای مجازی ، شئونات اسلامی
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