باشگاه خبرنگاران جوان؛ رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان اظهار کرد: در آستانه فرا رسیدن مراسم معنوی اربعین حسینی (ع) و در راستای ارائه خدمات حوزه سلامت دانشگاه علوم پزشکی کردستان به زائران، بیمارستان سیار ۵۰ تختخوابی شهید ماموستا محمد شیخ‌الاسلام وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کردستان، در مرز بین‌المللی باشماق شهرستان مریوان مستقر شد.

بابک هدایی افزود: این بیمارستان سیار با بهره‌مندی از امکانات و تجهیزات استاندارد درمانی شامل بخش اورژانس پیش‌بیمارستانی مجهز به اتوبوس‌آمبولانس، آمبولانس و موتورلانس، بخش‌های تحت نظر آقایان و بانوان، درمان سرپایی، آزمایشگاه، داروخانه، اتاق عمل و اتاق سرد بوده و آماده ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زائران اربعین است.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، یمارستان سیار ۵۰ تختخوابی شهید ماموستا محمد شیخ‌الاسلام از روز شنبه سوم مردادماه ۱۴۰۵ تا پایان مراسم اربعین، به صورت شبانه‌روزی و با استفاده از حداکثر توان و ظرفیت‌های موجود، آماده خدمت رسانی به زائران است.

مرز باشماق مریوان امسال برای پنجمین سال میزبان زائران اربعین حسینی است.

منبع؛ اورژانس استان