همزمان با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، عملیات استقرار و راه اندازی بیمارستان سیار ۵۰ تختخوابی شهید ماموستا محمد شیخ‌الاسلام با هدف ارائه خدمات سلامت محور به زائران اربعین، در مرز باشماق مریوان آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان اظهار کرد: در آستانه فرا رسیدن مراسم معنوی اربعین حسینی (ع) و در راستای ارائه خدمات حوزه سلامت دانشگاه علوم پزشکی کردستان به زائران، بیمارستان سیار ۵۰ تختخوابی شهید ماموستا محمد شیخ‌الاسلام وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کردستان، در مرز بین‌المللی باشماق شهرستان مریوان مستقر شد.

بابک هدایی افزود: این بیمارستان سیار با بهره‌مندی از امکانات و تجهیزات استاندارد درمانی شامل بخش اورژانس پیش‌بیمارستانی مجهز به اتوبوس‌آمبولانس، آمبولانس و موتورلانس، بخش‌های تحت نظر آقایان و بانوان، درمان سرپایی، آزمایشگاه، داروخانه، اتاق عمل و اتاق سرد بوده و آماده ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زائران اربعین است.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، یمارستان سیار ۵۰ تختخوابی شهید ماموستا محمد شیخ‌الاسلام از روز شنبه سوم مردادماه ۱۴۰۵ تا پایان مراسم اربعین، به صورت شبانه‌روزی و با استفاده از حداکثر توان و ظرفیت‌های موجود، آماده خدمت رسانی به زائران است.

مرز باشماق مریوان امسال برای پنجمین سال میزبان زائران اربعین حسینی است.

منبع؛ اورژانس استان 

برچسب ها: کردستان ، اورژانس ، بیمارستان سیار
خبرهای مرتبط
️آمادگی کامل پایانه مرزی باشماق برای پذیرایی از زائران اربعین حسینی
۱۸۷ خانوار مددجوی کردستانی تا پایان سال صاحبخانه می‌شوند
۱۸۷ خانوار مددجوی کردستانی تا پایان سال صاحبخانه می‌شوند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تقویت زیست‌بوم کارآفرینی، راهبرد اصلی برای تحول در بازار کار است
آخرین اخبار
تقویت زیست‌بوم کارآفرینی، راهبرد اصلی برای تحول در بازار کار است
سخن از «نه به دفاع» در برابر تجاوز همان مسیر تسلیم است
تداوم موج گرما در کردستان تا سه‌شنبه؛ دمای هورامانات به ۴۷ درجه سانتی‌گراد می‌رسد