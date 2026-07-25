رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات فارس از اعزام ۱۴۰ موکب این استان برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی خبر داد و گفت: این مواکب از هشتم تا بیستم صفر به‌صورت کامل به زائران خدمات ارائه می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات فارس گفت: تاکنون امور مربوط به بارنامه و مجوز‌های ۱۴۰ موکب استان انجام شده و مواکب در حال اعزام و استقرار هستند.

شیخی افزود: پیش‌بینی می‌شود تا روز دوشنبه پنجم مردادهمه مواکب به‌طور کامل مستقر شوند.

او بیان داشت: حدود ۲۵ موکب استان در مسیر پیاده‌روی اربعین، از مرز شلمچه تا عمود‌های مسیر، مستقر می‌شوند و تعدادی نیز در شهر‌های نجف، کربلا و مسیر طریق‌العلماء به زائران خدمات‌رسانی خواهند کرد.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات فارس بیان کرد: مواکب استان توانپخت و توزیع حدود ۲۲۰ هزار وعده غذای صبحانه، ناهار و شام و همچنین اسکان ۱۱۰ هزار زائر را دارند.

او اعلام کرد: استقرار کامل مواکب از هشتم صفر انجام می‌شود و خدمات‌رسانی تا ۲۰ صفر ادامه خواهد داشت و تعدادی از مواکب ویژه تا ۲۸ صفر نیز به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

نماینده موکب‌داران استان فارس هم گفت: ۱۴۰ موکب در شهر‌های نجف، کربلا و مسیر پیاده‌روی اربعین، خدمات متنوعی از جمله اسکان، تغذیه، درمان و برنامه‌های فرهنگی به زائران ارائه خواهند کرد.

نجیم مختاری افزود: تمامی خدمات مورد نیاز زائران، از خدمات رفاهی و درمانی گرفته تا برنامه‌های فرهنگی و مذهبی، توسط خادمان حسینی پیش‌بینی شده است.

منبع: عتبات عالیات فارس

برچسب ها: عتبات عالیات فارس ، موکب ، زائران اربعین ، نجف ، کربلا
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