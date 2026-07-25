استاندار کرمان گفت: شناسایی و بازگرداندن دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل تنها وظیفه آموزش و پرورش نیست و همه اعضای شورای آموزش و پرورش باید در این زمینه نقش‌آفرینی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان-  محمدعلی طالبی صبح امروز شنبه سوم مردادماه در نشست شورای آموزش و پرورش استان  با تأکید بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، گفت: شناسایی و بازگرداندن دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل تنها وظیفه آموزش و پرورش نیست و همه اعضای شورای آموزش و پرورش باید در این زمینه نقش‌آفرینی کنند.

استاندار کرمان افزود: با توضیحات ارائه شده و با اقدامات و برنامه‌های در دست اجرای اداره کل آموزش و پرورش استان، انتظار داریم که اول مهر ماه هیچ‌یک از مدارس سطح استان بدون معلم نباشند و تکلیف تمامی معلمان و دانش آموزان مشخص باشد.

وی افزود: همچنان آماده کمک به اجرای طرح حامی و اثرگذاری آن در کاهش نرخ تکرار پایه با توجه به اثرات ارزشمند آن هستیم

استاندار کرمان گفت: حمایت از دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل تنها وظیفه آموزش و پرورش نیست و دستگاه‌های مختلف با توجه به جایگاهشان در موضوعات مختلف می‌توانند به شناسایی و بازگرداندن آنها به چرخه تحصیل کمک کنند.

منبع: استانداری کرمان

برچسب ها: استانداری ، تحصیل
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