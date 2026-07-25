باشگاه خبرنگاران جوان - جلال حمه حسنی در دیدار با فرماندار شهرستان دیواندره با بیان این مطلب اظهار داشت: باتعامل و همکاری فرمانداری با پخش منطقه کردستان در راستای سوخت رسانی مطلوب، افزایش زیرساخت‌های سوخت رسانی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج ازشبکه فرآورده‌های نفتی و. عملکرد مناسبی در ارائه خدمات به شهروندان داشته‌ایم.

حمه حسنی در ادامه به اهمیت بخش کشاورزی در شهرستان دیواندره در زمینه اشتغال‌زایی و تولید اشاره کرد و اظهار داشت:ازابتدای سالجاری تاکنون ۹ میلیون لیتر سوخت در بین بهره برداران بخش کشاورزی این شهرستان تامین و توزیع شده است.

وی سپس به برگزاری راهپیمایی اربعین حسینی اشاره کرد و افزود:با توجه به قرار گرفتن شهرستان دیواندره در مسیر تردد زوار اربعین حسینی جهت ارائه خدمات مطلوب به زائرین در حوزه تامین سوخت در دو باب جایگاه بین راهی این ناحیه کارت اضطراری جهت استفاده زوار تعبیه شده است

مدیر شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی منطقه کردستان از فعال بودن ۸ جایگاه عرضه فرآورده‌های نفتی و ۵ جایگاه سی ان جی در ناحیه دیواندره خبرداد و اظهار کرد:عملیات احداث یک باب جایگاه عرضه فرآورده‌های نفتی نیز با پیشرفت ۷۵ درصدی در دست اقدام می‌باشد که با توجه به تعداد مجاری عرضه موجود و گستردگی جغرافیایی مطلوب این جایگاه‌ها، زمینه ارائه خدمات مطلوب و دسترسی بهتر شهروندان به فرآورده‌های نفتی به خوبی مهیا شده است.

فرماندار دیواندره نیز با بیان شرایط جغرافیایی و اقتصادی شهرستان خدمات و اقدامات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه را لازمه تحرک و پویایی چرخه اقتصادی این شهرستان برشمرد و از زحمات و تلاش‌های کارکنان پخش منطقه کردستان در سوخترسانی مطلوب در این شهرستان بویژه تامین و توزیع سوخت مورد نیاز این ناحیه در زمان جنگ تحمیلی رمضان تشکر وقدردانی نمود.