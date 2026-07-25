باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور در نشست تمهیدات اربعین گفت: الان بیش از ۶۱۸ پایگاه در مرزهای شش‌گانه مستقر کرده ایم و ۴۲ دستگاه اتوبوس آمبولانس و موتورلانس به این مناطق اعزام شده است.

به گفته وی در مناطق صفر مرزی ۵۰ تا ۱۵۰ تخت بستری راه اندازی شده‌ است. مردم در همان صفر مرزی خدمات بهداشتی و درمانی را دریافت می کنند.

وی تاکید کرد: برای حوادث غیر مترقبه ۸ بیمارستان سیار صحرایی مستقر و راه اندازی شده‌ است.اتاق های سرد به صورت کانکس های سیار برای بحث گرمازدگی در نظر گرفته شده است.

میعادفر تصریح کرد: در ایام اربعین ۱۱۸ بیمارستان در مرزهای شش گانه فعال هستند و مرخصی ها لغو شده است. ذخیره دارویی به مدت شش ماه در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان اورژانس کشور بیان کرد: در زمینه تامین خون کارهای خوبی انجام شده است تا در صورت انجام کارهای خبیثانه دشمن ظرفیت خون دچار مشکل نشود. پیش‌بینی شده است که حدود ۳۰ هزار اتباع از کشور افغانستان از ایران برای مراسم اربعین عبور کنند.

وی ادامه داد:تیم های بهداشت محیط در عراق حضوری فعال دارند و موکب داران آموزش های لازم دیده اند؛ تیم های بهداشتی در زمینه توزیع غذا و آب نظارت های جدی را انجام خواهند داد.

میعادفر اصافه کرد: برای ایام اربعین ۱۲ فروند بالگرد اورژانس هوایی در مرزهای شش گانه مستقر شده اند.

وی افزود: زائرانی که همراه با سالمندان و کودکان در مراسم اربعین شرکت می کنند سعی کرده در طول شب پیاده روی کنند. در مراسم اربعین استفاده از کلاه نقاب دار و چفیه ضروری است. زائران به صورت مرتب آب مصرف کنند تا دچار کم آبی نشوند. افراد در مراسم پیاده روی اربعین از کفش های مناسب استفاده کنند.

رئیس سازمان اورژانس کشور ادامه داد: نظارت ها به صورت جدی در زمینه توزیع آب و یخ بهداشتی انجام خواهد گرفت. در زمینه بیماریابی کارنامه ریزی خوبی انجام شده است.

میعادفر ادامه داد: جریان حرکت زائران در سه مرحله انجام می شود و ظرفیت تردد ها در مرزهای شش‌گانه انجام خواهد شد.در طول سفر تیم های بهداشتی در کشور حضور دارند.

وی افزود: کمیته بهداشت و درمان ارزیابی عملکرد ها را انجام خواهد داد.