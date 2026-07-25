باشگاه خبرنگاران جوان - معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان، صبح امروز شنبه سوم مردادماه با حضور در مجموعه ورزشی انقلاب، ضمن حضور در رقابتهای انتخابی تیم ملی گلف، از بخشهای مختلف زمین گلف این مجموعه نیز دیدن و در نشست با رییس فدراسیون، آخرین برنامهها و چالشهای توسعه این رشته را بررسی کرد.
فریبا محمدیان با حضور در محل برگزاری رقابتهای انتخابی تیم ملی گلف، از نزدیک عملکرد ورزشکاران و روند برگزاری مسابقات را مورد ارزیابی قرار داد و با ملیپوشان، کادر فنی و عوامل اجرایی به گفتوگو نشست.
معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان در ادامه، از بخشهای مختلف زمین گلف مجموعه ورزشی انقلاب بازدید کرد و امکانات، ظرفیتها و زیرساختهای این مجموعه را از نزدیک مورد بررسی قرار داد.
در جریان این حضور، عزیزی، رئیس فدراسیون گلف، گزارشی از روند توسعه گلف بانوان، برنامههای استعدادیابی، ظرفیتهای موجود و نیازهای زیرساختی این رشته ارایه کرد و به تشریح اقدامات انجامشده و چشمانداز پیشرو پرداخت.
محمدیان نیز با اشاره به ضرورت تقویت زیرساختها و استمرار حمایت از ورزش بانوان، بر توسعه متوازن گلف در سراسر کشور، شناسایی استعدادهای نوظهور و فراهم شدن بستر مناسب برای حضور موفق بانوان گلفباز در میادین ملی و بینالمللی تأکید کرد.