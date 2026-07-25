باشگاه خبرنگاران جوان- رییس اداره حفاظت محیط زیست سروآباد گفت: سیزده قلاده بچهسنجاب که توسط محیطبانان از چنگ قاچاقچیان حیاتوحش نجات یافته بودند، پس از طی دوره مراقبت و تیمار، با نظارت کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست در زیستگاههای طبیعی شهرستان سروآباد رهاسازی شدند.
این جانوران که در جریان گشتزنی محیطبانان کشف شده بودند، پس از چند ماه مراقبت تخصصی و بازیابی توانایی بقا، برای تقویت چرخه حیاتوحش منطقه به طبیعت بازگشتند.
عطالله صادقی، با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان، اظهار داشت: قاچاق گونههایی نظیر سنجاب ایرانی، ضربه جبرانناپذیری به اکوسیستم زاگرس وارد میکند؛ چرا که این گونه نقش کلیدی در جنگلکاری طبیعی بلوط دارد.
وی ضمن قدردانی از همراهی شهروندان، از عموم مردم خواستند در صورت مشاهده هرگونه تخلف، زندهگیری یا خرید و فروش حیاتوحش، مراتب را فوراً به ادارات مربوطه گزارش دهند تا از تداوم قاچاق گونههای بومی جلوگیری شود.
منبع؛ محیط زیست کردستان