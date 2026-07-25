باشگاه خبرنگاران جوان - فرهمند آقایی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون از برداشت انگور از سطح ۵۲۰ هکتار از تاکستان‌های این شهرستان خبر داد و گفت: پیش بینی می‌شود بیش از ۳ هزار تن محصول از این باغ‌ها برداشت شود.

او با بیان اینکه برداشت انگور از اواسط تیرماه آغاز شده است و تا پایان مرداد ماه ادامه خواهد داشت، افزود: بیشترین سطح زیرکشت انگور در روستای دوان در بخش مرکزی شهرستان و عمدتا به صورت دیم است.

آقایی افزود: عمده ارقام دیم کشت شده شامل نالونی، عسکری و کماشی است و رقم یاقوتی بیشتر به صورت کشت آبی است و عمدتا به شکل داربستی کشت شده است.

او با اشاره به اینکه انگور نسبت به سایر درختان میوه، تحمل بیشتری نسبت به کم آبی و خشکسالی دارد، افزود: محصول تولیدی نیز علاوه بر مصرف تازه خوری، برای تهیه کشمش مویز، شیره انگور و سرکه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون گفت: آب و هوای مطلوب، کشت در ارتفاعات، اجرای صحیح عملیات تراس بندی برای حفظ رطوبت خاک، از مهم‌ترین عوامل تولید انگور دیم با کیفیت مطلوب در شهرستان کازرون به شمار می‌رود.

منبع: جهاد کشاورزی فارس