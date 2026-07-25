مدیر جهاد کشاورزی کازرون گفت: همزمان با آغاز برداشت انگور در ۵۲۰ هکتار از باغات کازرون، از رونق فرآوری این محصول به صورت کشمش مویز، شیره انگور و سرکه خبر داد که در کنار تازه‌خوری، نقش مهمی در ارزش افزوده بخش کشاورزی منطقه ایفا می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرهمند آقایی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون از برداشت انگور از سطح ۵۲۰ هکتار از تاکستان‌های این شهرستان خبر داد و گفت: پیش بینی می‌شود بیش از ۳ هزار تن محصول از این باغ‌ها برداشت شود.

او با بیان اینکه برداشت انگور از اواسط تیرماه آغاز شده است و تا پایان مرداد ماه ادامه خواهد داشت، افزود: بیشترین سطح زیرکشت انگور در روستای دوان در بخش مرکزی شهرستان و عمدتا به صورت دیم است.

آقایی افزود: عمده ارقام دیم کشت شده شامل نالونی، عسکری و کماشی است و رقم یاقوتی بیشتر به صورت کشت آبی است و عمدتا به شکل داربستی کشت شده است.

او با اشاره به اینکه انگور نسبت به سایر درختان میوه، تحمل بیشتری نسبت به کم آبی و خشکسالی دارد، افزود: محصول تولیدی نیز علاوه بر مصرف تازه خوری، برای تهیه کشمش مویز، شیره انگور و سرکه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون گفت: آب و هوای مطلوب، کشت در ارتفاعات، اجرای صحیح عملیات تراس بندی برای حفظ رطوبت خاک، از مهم‌ترین عوامل تولید انگور دیم با کیفیت مطلوب در شهرستان کازرون به شمار می‌رود.

منبع: جهاد کشاورزی فارس

برچسب ها: انگور ، کازرون ، باغات ، جهاد کشاورزی
خبرهای مرتبط
برداشت انگور یاقوتی از تاکستان‌های پلدختر
تبریز/
خسارات صددرصدی به باغات انگور شهرستان ملکان دراثربارش تگرک و سرما
تبریز/
برداشت 270 هزار تن انگور از باغهاي شهرستان ملکان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
هشدار اتاق اصناف فارس درباره فروش لوازم آرایشی و بهداشتی فاقد مجوز در فضای مجازی
صدرا در مسیر پایتختی کتاب؛ آغاز هم‌افزایی فرهنگی و شهری
آخرین اخبار
صدرا در مسیر پایتختی کتاب؛ آغاز هم‌افزایی فرهنگی و شهری
هشدار اتاق اصناف فارس درباره فروش لوازم آرایشی و بهداشتی فاقد مجوز در فضای مجازی
خروش حماسی مردم شیراز در صد و چهل و هفتمین روز بعثت + فیلم
یش از ۴ میلیون وکالت برای پیگیری حقوقی جنایات جنگی اخذ شده است
احیای ظرفیت‌های صنعتی ITMC در دستور کار صمت فارس / حمایت از توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان
احیای معجزه‌آسای کودک ۱۱ ساله توسط تیم اورژانس اعزامی به اربعین
رکوردشکنی فسا در توسعه ارتباطات روستایی/ اختصاص ۲۷۰ میلیارد تومان برای اتصال ۱۸ روستا
کلید ورود شیراز به باشگاه ۱۰۰ شهر برتر جهان/ هوشمندسازی و مدیریت داده‌محور
جایگاه راهبردی شیراز در مدیریت شهری جهان تثبیت شد
چهار طرح شهرک صنعتی در فارس با واگذاری ۱۰۰ هکتار اراضی ملی کلید می‌خورد
سایه مرگبار سموم پرخطر بر سر زنبورستان‌ها/ کاهش شدید جمعیت حشرات گرده‌افشان در ۵ سال اخیر
کشف ۷۱ دستگاه ماینرغیرمجاز در شهرستان لامرد
خیز تعاون روستایی فارس برای حذف واسطه‌ها/ زنجیره تامین پایدار کشاورزی شکل می‌گیرد
هشدار دیوان محاسبات به پروژه‌های مخرب محیط زیست/ اصل ۵۰ قانون اساسی خط قرمز است
فتح سکوهای افتخار توسط دانش‌آموزان شیرازی/ کسب ۵۲ رتبه برتر استانی در جشنواره خوارزمی
اهتزاز پرچم حضرت شاهچراغ (ع) در خدمت به زوار اربعین حسینی/ اعزام کاروان خادمان موکب احمدبن موسی (ع) به کربلای معلی