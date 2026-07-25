آیین وداع، تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر چهار شهید حمله موشکی اخیر دشمن به اهواز، روز شنبه با حضور گسترده و پرشور قشرهای مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از مسئولان استانی درگلزار شهدای این شهر برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم وداع و تشییع شهیدان سروان مهدی چراغپور، ستوان‌دوم میلاد همتی، استوار یکم آرمین زارعی و سرباز وظیفه حامد شریفی با حضور پرشور مردم ولایتمدار اهواز و خانواده های شهدا برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این آیین معنوی با سر دادن شعارهای انقلابی ضمن محکوم کردن جنایات رژیم متجاوز، بر ادامه راه شهدای والامقام و ایستادگی در برابر توطئه‌های دشمنان تاکید کردند.

مردم ولایت‌مدار خوزستان بار دیگر با حضور حماسی خود در گلزار شهدای اهواز، با آرمان‌های بلند بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) تجدید میثاق کردند.

 

مراسم وداع و خاکسپاری چهار شهید حمله موشکی دشمن در اهواز برگزار شد

بر اساس این گزارش، پیکر مطهر شهیدان سروان مهدی چراغپور و سرباز وظیفه حامد شریفی پس از برگزاری آیین تشییع، در گلزار شهدای اهواز به خاک سپرده شدند.

همچنین پیکر مطهر شهیدان ستوان‌دوم میلاد همتی و استوار یکم آرمین زارعی پس از انجام مراسم وداع و تشییع در اهواز جهت تدفین و آرام گرفتن در زادگاهشان، به استان کرمانشاه منتقل شد.

 

برچسب ها: تشییع شهدا ، حمله موشکی
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