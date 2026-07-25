بقائی در واکنش به ادعا‌های حقوق بشری مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، تاکید کرد: همزمان با حملات به مردم ایران، این رفتار‌ها «ابتذال شر» و اوج ریاکاری است.

باشگاه خبرنگاران جوان - «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه، امروز شنبه ۳ مرداد در واکنش به اظهارات «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مبنی بر نگرانی نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران، در شبکه ایکس نوشت: کایا کالاس از «نگرانی حقوق بشری» اتحادیه اروپا درباره ایران سخن می‌گوید؛ اما شگفت‌آور است که این دکترین حقوق بشری چگونه همزمان با حمایت‌های لجستیکی و فنی از حملات نظامی غیرقانونی علیه مردم ایران و زیرساخت‌های یک کشور سازگار می‌شود، اما با محکوم کردن جنایت‌های آشکار ضد بشری یا حتی ابراز همدردی ساده برای کودکان مثله‌شده ایرانی نه.

بقائی تصریح کرد: این رفتار‌ها فقط از بین رفتن اعتبار نیست؛ «ابتذال شر» و اوج ریاکاری است.

لازم به ذکر است، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه از تحریم‌های جدید این اتحادیه علیه چند قاضی ایرانی با ادعای نقض حقوق بشر، خبر داد.

برچسب ها: وزیر امور خارجه ، اتحادیه اروپا
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۹ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
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