باشگاه خبرنگاران جوان - «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه، امروز شنبه ۳ مرداد در واکنش به اظهارات «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مبنی بر نگرانی نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران، در شبکه ایکس نوشت: کایا کالاس از «نگرانی حقوق بشری» اتحادیه اروپا درباره ایران سخن می‌گوید؛ اما شگفت‌آور است که این دکترین حقوق بشری چگونه همزمان با حمایت‌های لجستیکی و فنی از حملات نظامی غیرقانونی علیه مردم ایران و زیرساخت‌های یک کشور سازگار می‌شود، اما با محکوم کردن جنایت‌های آشکار ضد بشری یا حتی ابراز همدردی ساده برای کودکان مثله‌شده ایرانی نه.

بقائی تصریح کرد: این رفتار‌ها فقط از بین رفتن اعتبار نیست؛ «ابتذال شر» و اوج ریاکاری است.

لازم به ذکر است، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه از تحریم‌های جدید این اتحادیه علیه چند قاضی ایرانی با ادعای نقض حقوق بشر، خبر داد.