مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان جنوبی از مهارت آموزی بیش از ۳۰ هزار نفر در مراکز مهارتی استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - کامرانی فرد مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان جنوبی در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: هم اکنون ۲۰ مرکز آموزش دولتی در استان با ظرفیت آموزش سالانه ۲۰ هزار نفر فعال است.

او با اشاره به اینکه در این مراکز ۱۰۰ کارگاه فعال است افزود: پارسال ۳۰ هزار نفر آموزش‌های فنی و مهارتی را در مراکز دولتی و خصوصی فرا گرفته‌اند.

کامرانی فرد با بیان اینکه ۴۱۷ مرکز خصوصی نیز با ظرفیت ۱۰ هزار نفر در استان فعالیت می‌کنند اظهار کرد: ۳۰۰ حرفه نیز در مراکز خصوصی آموزش داده می‌شود.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان جنوبی عنوان کرد: ۱۹ گروه هدف از جمله دانش آموزان، دانشجویان، سربازان وظیفه، زندانیان و کودکان کار آموزش‌ها را فرا می‌گیرند.

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او تصریح کرد: پارسال ۳۰ هزار نفر آموزش‌های فنی را در سطح استان فرا گرفته‌اند و از ابتدای امسال نیز ۴ هزار و ۷۰۱ نفر دوره معادل بیش از ۵۳۶ هزار نفر ساعت در دوره‌های آموزشی شرکت کرده‌اند.

کامرانی فرد گفت: همچنین سنجش مهارت نیز با برگزاری آزمون‌های مهارتی انجام می‌شود که در این زمینه پارسال ۲۰ هزار نفر در آزمون‌ها حاضر شده و ۱۶ هزار نفر موفق به قبولی شده‌اند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان جنوبی گفت: طرح هم نوا با مشارکت آموزش و پرورش در استان از مهر پارسال آغاز شده که در این زمینه هزار و ۴۳۱ نفر دوره برگزار شده و اولین هنرستان وابسته به فنی و حرفه‌ای نیز در استان راه اندازی شده است.

او در خصوص ایجاد کنسرسیوم مهارت نیز بیان کرد: در این زمینه با ۲۰ بنگاه اقتصادی همکاری می‌شود تا نیاز‌های مهارتی آن‌ها با استفاده از آموزش‌های مهارتی رفع شود.

برچسب ها: فنی و حرفه ای ، آموزش مهارتی
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