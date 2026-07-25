اکثر زنان به صورت ذاتی حس ارزشمندی را دوست دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به صورت کلی اکثر زنان در ذات خود تمایل دارند که شخصیت آنها ارزشمند شمرده شود. در همین رابطه سعید عزیزی، مشاور خانواده توضیحاتی را ارائه کرد که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: روانشناسی خانواده ، مشاور خانواده ، گفتار درمانی
خبرهای مرتبط
پاتوق‌های جوانان، روایت تازه‌ای از همدلی و نشاط اجتماعی
اختلالات روانی در مهاجران؛ افزایش دو تا سه‌برابری خطر
مهارت گفت‌وگو در خانواده؛ چرا زوج‌ها نمی‌توانند با هم حرف بزنند؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
دو نفر از عوامل جنایت هولناک میدان شهید علیخانی اصفهان به دار مجازات آویخته شدند
انتقاد‌ها از تبلیغات جدید اسنپ بالا گرفت
مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی نیروی متخصص استخدام می‌کند
آتش‌سوزی پارکینگ ساختمان اداری در خیابان شیخ بهایی مهار شد
استقرار دستگاه ثبت درخواست گذرنامه زیارتی در دو نقطه تهران
با ورود دادستانی تهران از اخلال در واردات ۲۰۰ هزار تن نهاده‌های دامی و کالا‌های اساسی جلوگیری شد
اعلام روش‌های مشارکت در پویش «شوق زیارت»
ادعای کشته شدن یک زن در میدان علیخانی اصفهان کذب است
هشدار سازمان بازرسی به سازمان هواپیمایی
ضربه سنگین پلیس امنیت اقتصادی به محتکران و قاچاقچیان کالا
آخرین اخبار
معاون وزیر: صنعت ساختمان ۱۲ درصد اشتغال کشور را دربر می‌گیرد
میدری: مهارت‌آموزان، سرچشمه‌های تحول و آینده‌سازان کشور هستند
۲.۵ همت برای توسعه مهارت‌آموزی جذب شده‌است
محموله دارویی کشتی توسکا پس از ۳ ماه آزادسازی شد + فیلم
ادعای کشته شدن یک زن در میدان علیخانی اصفهان کذب است
اصل ۲۵ قانون اساسی ناظر بر «ممنوعیت هرگونه تجسس، مگر به حکم قانون»؛ یک اصل لازم‌الاجرا است
راه‌اندازی سامانه ثبت درخواست بهره‌مندی از مستمری جمع
آسیب به ۱۳ منطقه تحت مدیریت محیط زیست در جنگ
مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی نیروی متخصص استخدام می‌کند
هوای تهران ناسالم شد
استقرار دستگاه ثبت درخواست گذرنامه زیارتی در دو نقطه تهران
سامانه مشاوره تلفنی ۴۰۳۰ و بیمارستان سیار برکت در خدمت زائران اربعین
دستگاه قضایی پیگیر جنایت در مدرسه شجره طیبه میناب است
بهره‌برداری از حدود ۵۰۰ کیلووات از ظرفیت نیروگاه خورشیدی شهرداری تهران در نیمه نخست شهریور
نوسازی حوضچه‌های میدان هفت‌حوض با تأکید بر حفظ هویت بصری این فضای شهری
ضربه سنگین پلیس امنیت اقتصادی به محتکران و قاچاقچیان کالا
آتش‌سوزی پارکینگ ساختمان اداری در خیابان شیخ بهایی مهار شد
با ورود دادستانی تهران از اخلال در واردات ۲۰۰ هزار تن نهاده‌های دامی و کالا‌های اساسی جلوگیری شد
اعلام روش‌های مشارکت در پویش «شوق زیارت»
هشدار سازمان بازرسی به سازمان هواپیمایی
بهره‌برداری از نخستین قطعه ۱۰ کیلومتری خط ۹ تا ۳۶ ماه آینده
انتقاد‌ها از تبلیغات جدید اسنپ بالا گرفت
دو نفر از عوامل جنایت هولناک میدان شهید علیخانی اصفهان به دار مجازات آویخته شدند
هشدار درمورد ناایمنی هتل استقلال تهران/ بی‌توجهی مدیران ساختمان‌های ناایمن تا کِی ادامه دارد؟
دادستانی تهران علیه یک نماینده اسبق مجلس و یک رسانه اعلام جرم کرد
ضربه مرزبانان به تیم تروریستی پژاک/ ۴ تروریست به هلاکت رسیدند
جزئیات سقوط جرثقیل از یک ساختمان ۵ طبقه در تهران
حمله اوکراین به شناور ایرانی ناقض تعهدات دولت‌ها در حفاظت از جان اشخاص است
آخرین وضعیت پرونده‌های مرتبط با جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا
تسویه مطالبات فروشگاه‌های کالابرگ تا ۲۵ تیرماه/ اعلام مهلت جدید برای اتصال به شبکه ملی