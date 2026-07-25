رئیس مرکز بهداشت شهرستان سلماس از معدوم‌سازی بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم انواع مواد غذایی تاریخ‌گذشته، فاسد و غیرمجاز توقیف شده در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - دکتر مرحمتی رئیس مرکز بهداشت شهرستان سلماس اظهار کرد: در راستای حفظ سلامت شهروندان و تشدید نظارت‌های بهداشتی، این میزان مواد غذایی توسط کارشناسان بهداشت محیط از مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی شناسایی و از چرخه مصرف خارج شد.

وی افزود: این مواد پس از طی مراحل قانونی، با حضور نماینده دادگستری و با هماهنگی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان، به‌صورت کاملاً بهداشتی معدوم شد.

دکتر مرحمتی با تأکید بر تداوم بازرسی‌های بهداشتی، از شهروندان خواست هنگام خرید به تاریخ انقضا و شرایط نگهداری مواد غذایی توجه کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را به شماره ۱۹۰ گزارش کنند.

برچسب ها: معدوم سازی مواد غذایی ، مرکز بهداشت
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