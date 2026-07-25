باشگاه خبرنگاران، مونا محمد قاسمی - سید علی میر قاسم پور گفت: از این تعداد ۱۴ هزار ۱۰۹ نفر مرد و ۱۱ هزار و ۱۲۰ نفر زن هستند.

مدیر حج و زیارت گلستان افزود: زائران در زمان ثبت‌نام باید اطلاعات هویتی، مشخصات همراهان، تاریخ خروج و بازگشت، مرز خروجی و سایر اطلاعات مورد نیاز را در سامانه ثبت کنند.

وی تاکید کرد: ثبت نام در سامانه سماح تا یک روز قبل از اربعین امکان پذیر بوده و بهتر است زائران ثبت نام خود را به روز‌های پایانی موکول نکنند.