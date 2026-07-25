مدیر حج و زیارت گلستان گفت: ۲۶ هزار و ۶۰۴ گلستانی تا شنبه ۳ مرداد برای پیاده روی اربعین در سامانه سماح ثبت نام کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران، مونا محمد قاسمی - سید علی میر قاسم پور گفت: از این تعداد ۱۴ هزار ۱۰۹ نفر مرد و ۱۱ هزار و ۱۲۰ نفر زن هستند.

مدیر حج و زیارت گلستان افزود: زائران در زمان ثبت‌نام باید اطلاعات هویتی، مشخصات همراهان، تاریخ خروج و بازگشت، مرز خروجی و سایر اطلاعات مورد نیاز را در سامانه ثبت کنند.

وی تاکید کرد: ثبت نام در سامانه سماح تا یک روز قبل از اربعین امکان پذیر بوده و بهتر است زائران ثبت نام خود را به روز‌های پایانی موکول نکنند.

برچسب ها: سامانه سماح ، اربعین
خبرهای مرتبط
ثبت نام هزار و ۸۵۰ گلستانی برای زیارت امام حسین(ع)
۳۰ موکب از گلستان به عتبات عالیات مشرف می‌شوند
پیش‌بینی شرکت بیش از ۴۲ هزار گلستانی در همایش اربعین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
برقراری ۱۲ پرواز مستقیم گرگان- نجف برای جابه‌جایی زائران اربعین
ثبت ۲۱ هزار و ۹۲۸ مورد حیوان‌گزیدگی در گلستان