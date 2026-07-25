باشگاه خبرنگاران جوان - حسین رضایی با تشریح روند آمادهسازی برای میزبانی از خیل عظیم زائران پیاده، اظهار کرد: ستاد خدمترسانی استان امسال با هدف توزیع متوازن امکانات، شبکه گستردهای شامل؛ ۳۶۰ ایستگاه خدماتی ثابت و سیار را در مسیرهای منتهی به مشهد مقدس پیشبینی کرده است.
وی بیان کرد: این مراکز وظیفه ارائه خدمات متنوع از جمله اسکان، تغذیه، امداد درمانی و برنامههای فرهنگی را بر عهده خواهند داشت.
وی با اشاره به استقبال اولیه زائران افزود: تاکنون حدود ۸۰ هزار نفر فرآیند ثبتنام خود را در سامانه اختصاصی نهایی کردهاند اما با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی ماه صفر پیشبینی میشود این آمار روند افزایشی داشته باشد.
رضایی در خصوص الزامات قانونی برای کاروانها اظهار کرد: برخورداری از خدمات منوط به ثبت اطلاعات دقیق در سامانه و دریافت مجوز از مراجع ذیصلاح است.
او افزود: هر کاروان باید علاوه بر مشخصات اعضاء، زمان دقیق حرکت، مسیر تردد و زمان ورود به مشهد را اعلام کند تا ستاد مرکزی بتواند پشتیبانیهای لازم را به تفکیک زمان و مکان در اختیار آنان قرار دهد.
وی ادامه داد: کاروانها باید با ساختار مشخص مدیریتی فعالیت کنند تا مدیریت جمعیت در طول مسیر با سهولت انجام شود.
سخنگوی زائران پیاده خراسانرضوی درباره زائران انفرادی نیز اظهار کرد: برای آن دسته از مشتاقانی که بهصورت انفرادی قصد تشرف دارند، بخش ویژهای در سامانه تعبیه شده تا با ساماندهی آنان در قالب کاروانهای ۱۰ نفره امکان بهرهمندی از خدمات بینراهی و امنیت سفر برایشان فراهم شود.
وی گفت: همچنین به منظور تسهیل حرکت زائران استانهای دوردست، تمهیداتی اندیشیده شده تا بخشی از مسیر را با وسایل نقلیه عمومی طی کرده و از نقاط مشخصشده پیادهروی خود را آغاز کنند.
وی در پایان با اشاره به آمادهسازی مدارس و مراکز اسکان شبانهروزی بیان کرد: خدمات درمانی در این ایام بهصورت رایگان به زائران ارائه خواهد شد و تمامی ایستگاهها علاوه بر وظایف خدماتی به ارائه برنامههای مذهبی و آموزشی اهتمام خواهند داشت تا تجربهای ایمن و معنوی برای تمامی دلدادگان حضرت رضا (ع) رقم بخورد.
منبع:ایرنا