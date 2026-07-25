 افشاگری مقام سابق پنتاگون درباره تاوان سنگین جنگ برای آمریکا + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ داگلاس مک گریگور، مشاور سابق در وزارت دفاع آمریکا گفت: بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه آمریکا امروز صبح به ۴.۶۵ درصد رسید و الان شنیدم به ۴.۷ درصد هم رسیده است. وقتی این نرخ به ۵ درصد برسد، کار تمام است و فاتحه همه‌چیز خوانده می‌شود، ما دیگر نمی‌توانیم بدهی‌ها را بپردازیم و همه‌چیز دچار فروپاشی زنجیره‌ای می‌شود. البته روی تمام این‌ها، تورمی را داری که به صورت غیرقابل‌کنترلی در حال افزایش است. بانک مرکزی نمی‌تواند این وضعیت را درست کند؛ نمی‌تواند نرخ‌ها را به‌صورت مصنوعی پایین نگه دارد و ما را از این باتلاق نجات دهد.