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 افشاگری مقام سابق پنتاگون درباره تاوان سنگین جنگ برای آمریکا + فیلم

مشاور پیشین پنتاگون هشدار داد با صعود بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه به ۴.۷ درصد و عبور هزینه بهره بدهی ملی از مرز ۱ تریلیون دلار، آمریکا در آستانه ورود به بحران زنجیره‌ای قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ داگلاس مک گریگور، مشاور سابق در وزارت دفاع آمریکا گفت: بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه آمریکا امروز صبح به ۴.۶۵ درصد رسید و الان شنیدم به ۴.۷ درصد هم رسیده است. وقتی این نرخ به ۵ درصد برسد، کار تمام است و فاتحه همه‌چیز خوانده می‌شود، ما دیگر نمی‌توانیم بدهی‌ها را بپردازیم و همه‌چیز دچار فروپاشی زنجیره‌ای می‌شود. البته روی تمام این‌ها، تورمی را داری که به صورت غیرقابل‌کنترلی در حال افزایش است. بانک مرکزی نمی‌تواند این وضعیت را درست کند؛ نمی‌تواند نرخ‌ها را به‌صورت مصنوعی پایین نگه دارد و ما را از این باتلاق نجات دهد.

 

 

 

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