باشگاه خبرنگاران جوان - زنده‌یاد اکبر عبدی درباره نگاهش به مرگ و اینکه دوست دارد چگونه بمیرد، گفته بود: «جوری بمیرم که بعد‌ها نگویند، تف به قبرش و گور باباش که مرد. بگویند حیف شد.

دوست دارم از یاد آدم‌ها نروم».

این هنرمند در پاسخ به این پرسش که روی سنگ قبرش چه خواهد نوشت؟ گفته بود: «الان به فکر مُردن نیستم، که به نوشته روی سنگ قبرم فکر کنم. یکسری کار دارم که باید انجام دهم، روی این موضوع هم فکر خواهم کرد.

مثل اینکه می‌خواهی ما را بکشی، انگار همه مشکلات حل شده و فقط این مانده که من روی سنگ قبرم چی بنویسم». (خنده‌های اکبر عبدی دیدنی است)

این جملات که توسط پوریا تابان در کتاب «سنگ قبر» گردآوری شده، و ٢٤ آبان ١٣٩٤ در سینما صحرا رونمایی شد.

به گفته تابان، ۱۲ نفر از مجریان محبوب صداوسیما، پنج نفر از تهیه‌کنندگان توانای سینما و تلویزیون، یک منتقد سینمایی، یک عکاس و فیلمساز مطرح، یک نفر از استعداد‌های مطرح جلوه‌های ویژه‌ی سینما و تلویزیون، چهار نفر از هنرمندان عرصه‌ی موسیقی و ۱۳۲ نفر از بازیگران و کارگردانان مطرح کشورمان در این کتاب صفحه داشته و به اظهار نظر در مورد این موضوع پرداخته‌اند.