رئیس سازمان شهرداری‌ها گفت: بیش از ۲ هزار و ۳۰ دستگاه اتوبوس عملیاتی و پشتیبان در ۶ مرز مشترک ایران و عراق و ۲ نقطه مرزی شرق کشور برای خدمت رسانی به زوار اربعین مستقر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود نصرتی ضمن تبیین رویکرد هوشمندسازی و ارتقای سطح ایمنی در سفر زائران، از روند آماده‌سازی زیرساخت‌های حمل‌ونقل و آرایش ناوگان شهری در عملیات بزرگ اربعین خبر داد.

وی با اشاره به اینکه در این عملیات، در مجموع ۲۰۳۰ دستگاه اتوبوس شامل ۱۴۸۰ دستگاه در قالب ناوگان فعال و ۵۵۰ دستگاه ناوگان پشتیبان سازماندهی شده‌ است، افزود: بخش عمده این ناوگان در مرزهای هشت‌گانه(داخل کشور) مستقر شده اند.

به گفته وی، بر همین اساس، سهم مرز مهران به عنوان اصلی‌ترین کانون تردد زوار، ۷۲۵ دستگاه (۵۸۵ فعال و ۱۴۰ پشتیبان) ، مرز شلمچه ۲۲۰ دستگاه، چذابه ۲۱۵ دستگاه و مرز خسروی ۲۰۵ دستگاه اتوبوس برای خدمات‌رسانی به زوار پیش بینی شده است.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور افزود: در مرزهای باشماق و تمرچین نیز هرکدام ۵۰ دستگاه و در پایانه های مرزی میرجاوه و ریمدان(شرق کشور) نیز هرکدام ۳۰ دستگاه اتوبوس برای انتقال زائران اربعین حسینی مستقر شده است.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور با تاکید بر لزوم تسهیل تردد زائران در مسیرهای مواصلاتی کشور ، خاطرنشان کرد: برای محورهای مواصلاتی داخل خاک عراق ۴۹۰ دستگاه اتوبوس (۳۳۰ فعال و ۱۶۰ پشتیبان) درنظر گرفته شده به‌طوری‌که محور زرباطیه - کوت با ۳۵۰ دستگاه، محور خسروی - ترمینال با ۱۱۰ دستگاه و محورهای چذابه - العماره و شلمچه - بصره نیز با اختصاص ناوگان پشتیبان پوشش داده می‌شوند.

نصرتی با بیان اینکه این عملیات بزرگ و چندلایه با هم‌افزایی ۴۵ سازمان همکار و مشارکت فعال بیش از ۶ هزار نیروی اجرایی، فنی و راننده در حال اجراست، ادامه داد: برنامه‌ریزی‌های این حوزه در ۶ فاز زمانی از ۲۵ تیرماه و تا ۱۵ مردادماه ادامه دارد.

منبع: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

برچسب ها: اربعین حسینی ، اتوبوس
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