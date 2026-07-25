باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آیتالله لطفالله دژکام شامگاه جمعه در یکصد و چهل و ششمین شب از اجتماعات اعتراضی و حمایتی مردم شیراز، در جمع کثیری از مجاوران و زائران حرم مطهر شاهچراغ (ع)، ضمن گرامیداشت جهاد مستمر مردم در پاسخ به فرمان حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای (مدظلهالعالی) اظهار داشت: واقعیت این است که قائد شهید ما پیش از شهادت بر ظرفیت عظیم مردم تأکید داشتند؛ امروز پس از ۱۴۰ شب حضور مداوم، ثابت شد که این ملت با هر سن و جنسیتی، از بصیرت و تابآوری شگفتانگیزی برخوردار است.
اشتباه محاسباتی دشمن در قبال پیوستگی جغرافیایی و مردمی ایران
امام جمعه شیراز با واکنش به اظهارات مداخلهجویانه مقامات آمریکایی در خصوص زیرساختهای جنوب کشور تصریح کرد: ترامپِ از خدا بیخبر گمان میکند با ایجاد موانع فیزیکی میتواند پیوند شیراز و بندرعباس را بگسسته کند؛ اما سخت در اشتباه است. ملت ما از تنگه هرمز تا شمالیترین نقطه کشور، یکپارچه و آماده دفاع از آرمانهای نظام تحت پرچم ولایت هستند.
آیتالله دژکام با تبیین آیه ۱۸۶ سوره آلعمران، به تشریح دو ساحت آزمون الهی جان و مال پرداخت و افزود: در حوزه نظامی و آزمون جان، به برکت اقتدار نیروهای مسلح و جبهه مقاومت، دشمن دچار هراس شده است. اعلام قدرت قرارگاه خاتمالانبیا مبنی بر پاسخ متقابل به هرگونه تعرض، نشاندهنده دستِ پرِ نظام اسلامی است که دشمن را از هرگونه غلط اضافی ناامید کرده است.
او در ادامه با اشاره به چالشهای اقتصادی خاطرنشان کرد: در بخش اموال و اقتصاد، امروز در میانه یک امتحان بزرگ هستیم. دشمن تمام توان خود را به کار بسته تا با فشار اقتصادی، ملت را به زانو درآورد؛ لذا همانطور که رهبر معظم انقلاب امسال را سال اقتصادی نامگذاری کردند، مدیران باید آستین همت بالا بزنند و مردم نیز پایداری خود را در این عرصه به دنیا ثابت کنند.
مقابله با جنگ روانی و آزار رسانهای دشمن
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به بخش دیگری از آیات قرآن کریم در خصوص «شنیدن سخنان آزاردهنده از اهل کتاب و مشرکان»، به هجمههای فضای مجازی اشاره کرد و گفت: امروز ترامپ و نتانیاهو که مدعی پیروی از تورات و انجیل هستند، بزرگترین جنایات را مرتکب میشوند. قرآن کریم پیشبینی کرده که آنها با تبلیغات و سخنان آزاردهنده شما را هدف قرار میدهند؛ اما راه مقابله با این جنگ روانی، "صبر" و "تقوا" است.
مطالبهگری باید توأم با تقوا و تبعیت از رهبری باشد
آیتالله دژکام با تاکید بر لزوم انتقام خون قائد شهید و شهدای جبهه مقاومت، یادآور شد: ما از خون شهیدانمان نمیگذریم و پاسخ دشمن را خواهیم داد؛ اما این مسیر مستلزم ایستادگی و فشردن دندانها بر جگر است. پیروزی در این نبرد تحلیل پیچیدهای ندارد؛ قاعده قرآنی آن "صبر" و "تقوا" است.
او در پایان خطاب به جوانان و مطالبهگران تاکید کرد: در هر مطالبهای باید تقوا را مدنظر قرار داد. تقوا یعنی درک درست دستور خدا و رهبری. باید ببینیم نظر حضرت آقا در هر مسئله چیست و به عنوان سرباز، پای کارِ فرمان ایشان بایستیم تا کارها در دنیا و آخرت سامان یابد.