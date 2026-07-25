مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان گفت: از ۲۵ تیرماه تا پایان روز دوم مرداد، همزمان با نهم ماه صفر، مجموع تردد زائران ایرانی و خارجی از پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه به ۳۳۴ هزار و ۱۲۳ نفر رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - یزدان خسروی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان اظهار کرد: از آغاز اجرای طرح اربعین در ۲۵ تیرماه تا پایان روز دوم مردادماه، در مجموع ۳۳۴ هزار و ۱۲۳ تردد زائر ایرانی و خارجی از ۲ پایانه مرزی شلمچه و چذابه ثبت شده است.

وی افزود: در این مدت، پایانه مرزی شلمچه با ثبت ۲۷۷ هزار و ۵۹۶ تردد، بیشترین سهم را در جابه‌جایی زائران به خود اختصاص داده است.

بر اساس آمار، ۶۰ هزار و ۷۳۳ زائر ایرانی وارد کشور، ۱۷۵ هزار و ۸۴۹ زائر ایرانی از کشور خارج، ۱۶ هزار و ۵۸۱ تبعه خارجی وارد ایران و ۲۴ هزار و ۴۳۳ تبعه خارجی از کشور خارج شده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان ادامه داد: در پایانه مرزی چذابه نیز طی این بازه زمانی، ۱۰ هزار و ۱۷۲ زائر ایرانی وارد کشور، ۳۹ هزار و ۶۸۱ زائر ایرانی از کشور خارج، چهار هزار و ۸۸۶ تبعه خارجی وارد ایران و ۶ هزار و ۷۸۸ تبعه خارجی از کشور خارج شده‌اند که مجموع تردد ثبت‌شده در این مرز به ۵۶ هزار و ۵۲۷ نفر رسیده است.

خسروی با اشاره به افزایش تدریجی حجم سفرهای اربعین گفت: با نزدیک شدن به ایام اربعین، روند تردد زائران از مرزهای خوزستان شتاب بیشتری گرفته و تمامی امکانات و نیروهای راهداری برای تسهیل عبور و مرور و ارائه خدمات به زائران در آماده‌باش کامل قرار دارند.

برچسب ها: تردد زائران اربعین ، اربعین حسینی ، مرزهای خوزستان
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