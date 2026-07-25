باشگاه خبرنگاران جوان - سردار رحمان علیدوست اظهار کرد: تاکنون بیش از ۹۳ هزار مجوز خروج ازکشوربرای مشمولان غیر غایب جهت زیارت عتبات عالیات در ایام اربعین حسینی توسط وظیفه عمومی صادر شده است.
وی گفت: مشمولان غیرغایبی که مشتاق به شرکت در مراسم اربعین حسینی هستند، میبایست قبل از عزیمت به پایانههای مرزی، نسبت به دریافت مجوز خروج از کشور از طریق سامانه سخابه نشانی sakha.epolice.ir اقدام و پس از اطمینان از صدور مجوز خروج از کشور و دریافت گذرنامه به پایانههای مرزی شلمچه، چذابه، تمرچین، باشماق، مهران و خسروی مراجعه کنند.
سردار علیدوست عنوان داشت: صدورمجوزخروج از کشور بدون نیاز به پرداخت وثیقه ویژه اربعین حسینی حداکثر تا تاریخ ۲۲/۰۵/۱۴۰۵ میباشد و بعداز تاریخ مذکور میبایست نسبت به پرداخت وثیقه اقدام شود.
این مقام مسئول افزود: از آنجا که دانش آموزان مشمولی که به سن ۱۸ سال تمام رسیدهاند، برای دریافت مجوز خروج از کشور میبایست دارای معافیت تحصیلی باشند، لذا ضروری است مشمولان قبل از درخواست مجوز خروج از کشور، از طریق سامانه سخا از فعال بودن معافیت تحصیلی خود اطمینان حاصل کنند، همچنین مشمولان متولد سال ۱۳۸۷ نیاز به اخذ مجوز از سازمان وظیفه عمومی ندارند.