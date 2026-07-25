متخصصان مو هشدار می‌دهند که برخی از عادات غذایی مرتبط با تابستان، حتی با تمرکز بر محافظت از پوست خود در برابر آفتاب و هیدراته ماندن، می‌تواند بر سلامت مو تأثیر منفی بگذارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - با افزایش کباب‌پزی، تعطیلات و غذاخوری‌های فضای باز، عادات غذایی بسیاری از مردم تغییر می‌کند و به طور بالقوه منجر به افزایش مصرف غذا‌هایی می‌شود که فاقد مواد مغذی ضروری برای رشد مو هستند.

دکتر امراه سنک، بنیانگذار کلینیک موی دکتر سنک، توضیح می‌دهد که فولیکول‌های مو برای حفظ قدرت خود به تأمین مداوم پروتئین، ویتامین و مواد معدنی نیاز دارند. او خاطرنشان می‌کند که کمبود این عناصر می‌تواند بر کیفیت مو تأثیر بگذارد و احتمال ریزش مو را افزایش دهد.

او توضیح می‌دهد که برخی از غذا‌های محبوب تابستانی به خودی خود مضر نیستند، اما مصرف بیش از حد آنها و جایگزینی آنها با گزینه‌های سالم‌تر می‌تواند مو را از مواد مغذی مورد نیازش محروم کند.

غذا‌های تابستانی که ممکن است بر سلامت مو تأثیر بگذارند

۱. بستنی: بستنی یکی از محبوب‌ترین دسر‌ها در طول تابستان است، اما محتوای قند بالای آن می‌تواند در صورت مصرف بیش از حد، آن را به انتخابی نامناسب تبدیل کند.

دکتر سینک توضیح داد که مصرف بیش از حد قند ممکن است با افزایش التهاب در بدن مرتبط باشد که می‌تواند بر محیط اطراف فولیکول‌های مو تأثیر بگذارد. افزایش مکرر قند خون همچنین می‌تواند در رساندن مواد مغذی به پوست سر اختلال ایجاد کند و به طور بالقوه در طول زمان به ضعف مو کمک کند.

او توصیه می‌کند برخی از شیرینی‌ها را با میوه‌های تابستانی مانند انواع توت‌ها جایگزین کنید که ویتامین‌ها و آنتی‌اکسیدان‌هایی را فراهم می‌کنند که از سلامت پوست سر پشتیبانی می‌کنند.

۲. سوسیس و گوشت‌های فرآوری شده: در حالی که سوسیس‌ها غذای اصلی در کباب‌ها و پیک‌نیک‌های تابستانی هستند، مصرف بیش از حد گوشت‌های فرآوری شده می‌تواند میزان دریافت مواد مغذی ضروری برای مو‌های سالم را کاهش دهد.

دکتر سینک خاطرنشان می‌کند که این غذا‌ها می‌توانند حاوی مقادیر زیادی چربی ناسالم باشند، در حالی که فولیکول‌های مو برای حفظ رشد سالم به پروتئین، مواد معدنی و ویتامین‌ها نیاز دارند.

او پیشنهاد می‌کند که با اضافه کردن گزینه‌هایی مانند مرغ کبابی، سبزیجات و ماهی برای دریافت مواد مغذی مفیدتر، وعده‌های غذایی کبابی را متعادل کنید.

۳. چیپس سیب‌زمینی: چیپس سیب‌زمینی یک انتخاب فست فود محبوب در طول سفر‌ها و تعطیلات است، اما مصرف مکرر غذا‌های سرخ‌شده می‌تواند بر سلامت مو تأثیر منفی بگذارد.

سینک توضیح داد که چربی‌های ناسالم می‌توانند التهاب را افزایش داده و بر پوست سر تأثیر بگذارند و به طور بالقوه مو‌ها را مستعد خشکی، چربی یا شکستگی کنند.

او توصیه می‌کند منابع چربی سالم مانند آووکادو، روغن زیتون، آجیل و ماهی‌های چرب را برای حمایت از سلامت پوست سر و تقویت مو انتخاب کنید.

۴. بستنی یخی: در حالی که بستنی یخی یک خوراکی محبوب تابستانی است، اما قند بالای آن و ارزش غذایی محدودش، مصرف بیش از حد آن را برای سلامت مو مضر می‌کند.

دکتر سینک تأکید می‌کند که مو به انواع مواد مغذی نیاز دارد و تکیه صرف بر غذا‌های شیرین می‌تواند فولیکول‌های مو را از ویتامین‌ها و مواد معدنی ضروری محروم کند.

او توصیه می‌کند برای تأمین مواد مغذی که از سلامت مو پشتیبانی می‌کنند، میان وعده‌های سالم‌تری مانند ماست، آجیل و میوه‌ها را انتخاب کنید.

کارشناسان خاطرنشان می‌کنند که حفظ سلامت مو در طول تابستان نه تنها به محصولات مراقبت خارجی، بلکه به یک رژیم غذایی متعادل و تأمین نیاز‌های بدن به مواد مغذی ضروری نیز بستگی دارد.

منبع: میرور

برچسب ها: سلامت پوست ، سلامت پوست و مو ، غذاهای تابستانی ، بستنی ، غذای فرآوری شده
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