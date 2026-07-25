۱۵۰ موکب قزوین آماده خدمت رسانی به زائران اربعین هستند

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام غلامحسین حقانی سرپرست اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان قزوین در نشست ستاد مردمی اربعین حسینی استان قزوین گفت: اربعین حسینی در سال‌های اخیر جلوه خدمت‌رسانی مردم به یکدیگر را جهانی کرده و نشان داده است که محبت به امام حسین (ع) چگونه می‌تواند مردم را در مسیر همدلی، ایثار و خدمت کنار یکدیگر قرار دهد.

وی با بیان اینکه کار اصلی اربعین بر دوش مردم است، افزود: مسجد‌ها و هیات‌های مذهبی به عنوان ۲ ساختار مردمی، دینی و اجتماعی، در این مسیر نقش مهمی دارند و علاوه بر برگزاری آیین‌های مذهبی به پایگاه آموزش، خدمت‌رسانی و همبستگی اجتماعی تبدیل شده‌اند.

حقانی اضافه کرد: اندیشه و پیام امام حسین (ع) در طول تاریخ هر سال جلوه گسترده‌تری پیدا کرده و اربعین یکی از مهم‌ترین جلوه‌های این گسترش است، امسال نیز با جوشش جدی مردم، آیین‌های اربعینی در استان قزوین همانند سال‌های گذشته برگزار می‌شود.

این مسئول با اشاره به اینکه برخی از دلدادگان حسینی به دلایل مختلف امکان حضور در مسیر کربلا را ندارند، گفت: برای این افراد نیز در شهر‌ها مسیر‌ها و برنامه‌هایی پیش‌بینی شده تا خود را در فضای اربعین و در مسیر حرکت کاروان حسینی احساس کنند.

وی افزود: امسال برای ششمین سال، آیین پیاده‌روی دلدادگان حسینی در شهر قزوین برگزار می‌شود و مسیر میرعماد تا آستان مقدس امامزاده حسین (ع) برای حضور مردم، خانواده‌ها و هیات‌های مذهبی آماده شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حقانی بیان کرد: برنامه دلدادگان حسینی در روز اربعین، ۱۳ مردادماه جاری از ساعت ۹:۳۰ دقیقه صبح آغاز می‌شود و تا اذان ظهر ادامه دارد و تلاش شده تا فضای خدمت‌رسانی، پذیرایی و معنویت در این مسیر مشابه جلوه‌های مسیر اربعین در کربلای معلی باشد.

وی با بیان اینکه ۴۰ موکب در مسیر پیاده‌روی شهر قزوین پیش‌بینی شده است، گفت: در مجموع ۱۵۰ موکب اربعینی در سطح استان قزوین فعالیت خواهند داشت و در همه شهرستان‌هایی که هیات‌های مذهبی در آن فعال هستند، برنامه‌های اربعینی با محوریت مردم برگزار می‌شود.

این مسئول اضافه کرد: در هر شهرستان، یک دبیر مردمی در کنار متولیان دولتی فعالیت خواهد کرد تا امور اصلی به دست مردم انجام شود و دولت نیز پشتیبانی و زیرساخت‌های لازم را فراهم کند.

سرپرست اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان قزوین به برنامه‌های ویژه بانوان اشاره کرد و گفت: امسال کارگروه ویژه‌ای از بانوان فعال هیات‌های مذهبی تشکیل شده و یک نفر از میان آنان به عنوان دبیر انتخاب شده است تا غرفه‌های ویژه بانوان، عفاف و حجاب، کودک و نوجوان با مدیریت بانوان برپا شود.

وی افزود: مواکب خانوادگی نیز در برنامه امسال مورد توجه قرار گرفته و فضایی فراهم شده است تا خانواده‌ها و افرادی که توانایی مشارکت دارند، بتوانند نذورات خود را در مسیر دلدادگان حسینی توزیع کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حقانی یکی دیگر از محور‌های مهم برنامه امسال را حضور نوجوانان دانست و گفت: بخشی از امور اجرایی مراسم اربعین به نوجوانان واگذار شده تا این نسل از نزدیک با فرهنگ خدمت، مسوولیت‌پذیری و مشارکت اجتماعی آشنا شود.

وی با اشاره به تشکیل ستاد مردمی اربعین حسینی قزوین گفت: برای این ستاد ۹ ماموریت تعریف شده که ۲ ماموریت آن اهمیت بیشتری دارد؛ یکی در قرارگاه عراق و دیگری در داخل کشور دنبال می‌شود و مهم‌ترین هدف ما تسهیل زیارت و فراهم کردن سفر آسان برای زائران اربعین است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حقانی بیان کرد: در همین راستا با همکاری خیران، مواکب و فعالان مردمی قزوین تاکنون ۵۵۰ فقره وام قرض‌الحسنه به زائران اختصاص یافته و ۸۵۰ فقره وام دیگر نیز در قالب کمک هزینه سفر اربعین به زائران پرداخت می‌شود که مبلغ هر وام ۵۰ میلیون ریال است.

وی افزود: اعزام مبلغان مردمی به مواکب نیز با همکاری اداره‌کل تبلیغات اسلامی انجام شده و همچنین کاروانی برای نوجوانان در نظر گرفته شده است.

این مسئول با اشاره به توجه ستاد اربعین به زائران اولی گفت: یکی از دغدغه‌های ما اعزام افرادی است که تاکنون توفیق حضور در زیارت اربعین را نداشته‌اند و در همین راستا زمینه اعزام ۴۰ زائر اولی به کربلای معلی فراهم شده است.

سرپرست اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان قزوین اضافه کرد: برای پاسخ به دغدغه مردم درباره بلیت و اعزام به کربلا، با چند مجموعه از جمله شهر مهرگان، البرز قزوین، مسجد ولایت، مسجد غدیر و زینبیه همکاری‌هایی انجام شده و تاکنون ۱۰ کاروان برای سفر معنوی اربعین اعزام شده‌اند؛ امیدواریم با این اقدامات شاهد حضور پرشور مردم استان قزوین در حماسه عظیم اربعین حسینی باشیم.

منبع: تبلیغات اسلامی قزوین