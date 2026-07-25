وزیر نفت از توافق ایران و ارمنستان برای تشکیل کارگروه تخصصی مشترک در حوزه انرژی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن پاک‌نژاد امروز (شنبه، سوم مرداد) در دیدار با داویت خوداتیان، وزیر مدیریت منطقه‌ای و زیرساخت‌های ارمنستان، با بیان اینکه ایروان در روزهای سخت در کنار تهران بوده است، افزود: ایران آمادگی دارد در چهارچوب توانمندی‌های خود به کشور دوستِ ارمنستان کمک کند و همکاری‌ها را توسعه دهد.

وی با اشاره به مذاکرات بین دو طرف گفت: در این دیدار، زمینه‌های همکاری در حوزه انرژی ازجمله تجارت، صدور خدمات فنی و مهندسی، احداث پالایشگاه و تأمین نیازهای ارمنستان در حوزه فرآورده‌های نفتی بررسی شد.

وزیر نفت با اشاره به روابط دوستانه تهران و ایروان، ارمنستان را یکی از همسایگان مهم ایران برشمرد و تأکید کرد: ظرفیت‌ها و زمینه‌های مناسبی برای توسعه همکاری‌های دوجانبه، به‌ویژه در بخش انرژی، بین دو کشور وجود دارد.

پاک‌نژاد از توافق برای تشکیل کارگروه تخصصی مشترک خبر داد و تصریح کرد: به وزیر مدیریت منطقه‌ای و زیرساخت‌های ارمنستان پیشنهاد شد این کارگروه هرچه سریع‌تر فعالیت خود را آغاز کند تا در نشست بعدی، نتایج و دستاورد پیگیری‌ها بررسی شود.

وی با اشاره به همکاری‌های کنونی دو کشور در بخش انرژی بیان کرد: الگوی کنونی همکاری ایران و ارمنستان بر پایه تهاتر گاز و برق است، اما پیشنهاد روشن جمهوری اسلامی ایران، تعریف الگوی تجاری جدیدی برای صادرات گاز است.

وزیر نفت تأکید کرد: اجرای این پیشنهاد مستلزم بررسی زیرساخت‌های موجود و امکان توسعه تجارت گاز، حتی فراتر از بازار ارمنستان و از مسیر این کشور است.

پاک‌نژاد با بیان اینکه این الگو پیچیدگی‌های فنی و تجاری دارد، گفت: بررسی ابعاد مختلف این طرح نیازمند تشکیل کارگروه تخصصی مشترک و انجام مطالعات کارشناسی است تا زمینه اجرای آن فراهم شود.

منبع: وزارت نفت