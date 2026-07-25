باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - رومانی روز شنبه اعلام کرد که دومین پهپادی را که در عرض چند روز حریم هوایی ملی را بر فراز منطقه‌ای کم جمعیت در نزدیکی مرز اوکراین نقض کرده بود، سرنگون کرده است.

اولین پهپاد که دادستان‌های رومانیایی که در حال بررسی قطعات آن بودند، مدعی شدند روسی است، روز جمعه توسط این کشور عضو ناتو سرنگون شد.

رئیس جمهور نیکوسور دن در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که دومین پهپاد ساعت ۸:۳۰ صبح (۰۵:۳۰ به وقت گرینویچ)، در ۱۰ کیلومتری (۶ مایلی) غرب Sfantu Gheorghe در دلتای دانوب سرنگون شده است.

وزارت دفاع رومانی اعلام کرد که نقض حریم هوایی ساعت ۸:۲۲ صبح توسط رادار شناسایی شده و دو جت جنگنده اف-۱۶ به پرواز درآمده بودند.

این وزارتخانه منشأ پهپاد روز شنبه را مشخص نکرد؛ دادستان‌ها گفتند پهپادی که روز جمعه سرنگون شد، روسی بوده است.

رومانی که ۶۵۰ کیلومتر مرز زمینی با اوکراین دارد، اعلام کرد که پهپاد‌های روسی از زمان شروع حمله مسکو به بنادر اوکراین در آن سوی رودخانه دانوب پس از حمله به اوکراین در سال ۲۰۲۲، حدود ۳۰ بار حریم هوایی آن را نقض کرده‌اند.

در ماه مه، یک پهپاد به یک آپارتمان در شهر گالاتی در جنوب شرقی رومانی، نزدیک مرز اوکراین، برخورد کرد و دو نفر را زخمی کرد. این اولین باری بود که در طول جنگ اوکراین، حمله‌ای به یک منطقه پرجمعیت در یک کشور عضو ناتو انجام می‌شد و باعث جراحات می‌شد.

روز جمعه، ژنرال گئورگیتا ولاد، رئیس ستاد ارتش رومانی گفت که حملات روسیه به منطقه اطراف بندر اودسا اوکراین پیش از فصل برداشت افزایش یافته و مسیر‌های کلیدی انرژی و تجارت در دریای سیاه را بیشتر تحت فشار قرار داده است.

منبع: رویترز